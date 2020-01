"El etiquetado aprobado es un retroceso": Industria

De acuerdo con los expertos, elimina información relevante para los mexicanos

ADRIÁN AGUIRRE 29/01/2020

29/01/2020 14:43 hrs.

"El etiquetado aprobado es un retroceso porque elimina información relevante para la gente" es una de las frases que marcaron la conferencia de prensa sobre el etiquetado en productos alimenticios y de bebidas no alcohólicas llevada a cabo el 29 de enero de 2019 en las oficinas de CONCAMIN, que contó con la presencia de Carlos Salazar Lomelín (Presidente del Consejo Coordinador Empresarial), Francisco Cervantes Díaz (Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales), Bosco de la Vega Valladolid (Presidente del Consejo Nacional Agropecuario), Jaime Zabludovsky (Presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, A.C.) y Alejandro Malagón (Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias).

En palabras de los ponentes, el hecho de que los sellos lleven leyendas como "alto en grasas", "alto en azúcares" y que no especifiquen la cantidad para que la gente sepa lo que está consumiendo es uno de los principales problemas.





Foto: Adrián Aguirre





"Estamos muy preocupados con todo el tema relacionado con el etiquetado. Desde hace meses, el sector empresarial ha asistido a la convocatoria de la Secretaría de Salud para tratar de exponer su punto de vista en cómo podíamos transitar a ser la solución de un problema gravísimo que se tiene alrededor del mundo como lo es la pandemia de la obesidad. Fuimos desde hace meses a presentar un programa integral en donde viéramos la problemática 360 grados. Este problema lo ubicamos y lo tratamos de orientar en tres grandes pilares:

1) Estábamos de acuerdo en que se requería una nueva forma de etiquetar nuestros productos, pero una forma que educara en el mismo tiempo que informara, porque nos parece que la obesidad tiene que ser un área donde la solución tiene que transitar por un consumidor más educado, que tenga un cambio en sus hábitos y que de alguna manera tenga una mayor información.

2) Buscábamos soluciones que incentivaran en la industria cambios en sus formulaciones que prometieran ofrecerle al consumidor productos con menor contenido de grasas, menor contenido de sodio y menor contenido de azúcares añadidos.

3) Estábamos intentando convencer a la autoridad de un programa integral en donde cambiáramos los hábitos de los mexicanos y tratáramos de movilizar a las personas, que hicieran ejercicio, que se activara físicamente, que caminara, que empezara a tratar de consumir las calorías que diariamente estamos ingiriendo.

Estas tres grandes áreas es donde la industria se ha orientado", mencionó Salazar Lomelín.

Casi uno de cada tres adultos en México son obesos y de acuerdo con la UNICEF, uno de cada 20 niños y niñas menores de 5 años y uno de cada tres entre los seis y los 19, padece sobrepeso u obesidad. Esto coloca a nuestro país como una de las naciones con mayor índice de obesidad infantil a nivel mundial y como uno con las mayores tasas de este problema de salud.

Foto: Adrián Aguirre

Polos opuestos:

En octubre de 2019 se llevó a cabo en el Club France el "Taller para medios sobre el NOM 051 de etiquetado" y en ese evento, el director del Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, comentó que habian aspectos que podrían ser mejores, pero que ellos lo estaban apoyando, ya que, en su opinión, era el "mejor etiquetado del mundo":

"Ese proyecto que está ahora lo elaboró COFEPRIS en consulta con la Secretaria de Salud, la Secretaría de Economía y los Institutos Nacionales de Salud. Lo hizo también en consulta con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de Salud (PAHO), pero también se contó con la consulta de expertos de Chile, Perú y Uruguay que habían participado en la elaboración de los etiquetados de esos países, en los etiquetados de advertencia, entonces es muy importante porque se tiene la experiencia de países que ya han avanzado y el caso, por ejemplo de Chile, pues es un país que inició sin tener nada, sin mirar detrás. Entonces, los compañeros y las personas que estuvieron en Chile implementando este etiquetado y también más general, nos compartieron lo que aprendieron y lo que se puede hacer mejor.

Este proyecto norma nosotros lo estamos apoyando. No tenemos ninguna crítica, podrán haber aspectos que podrían ser mejores pero en verdad sería el mejor etiquetado del mundo en este momento y está basado en evidencia científica.

México es, digamos, el sector más radical de la industria porque no hace ningún diálogo, no tiene nada. Los niños en Iztapalapa conocen más al "Tigre Toño" que a Madero o a Zapata", dijo Calvillo.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) menciona que los hábitos alimenticios poco saludables y la falta de ejercicio ocasionan el 32% de las muertes de mujeres y el 20% de hombres en el país, siendo el 70% de mexicanos los que padecen sobrepeso y casi una tercera parte obesidad.





Foto: flickr.com





De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada 12 años fallecen, como mínimo, 2,8 millones de personas a causa de este padecimiento.

Por su parte, cifras del Instituto Nacional de Salud Pública, evidencian que en México 98 por ciento de los empaques de las bebidas contienen elementos persuasivos que inducen a incrementar su consumo y que 60 por ciento de los líquidos ingeribles dirigidas a niños y niñas contienen edulcorantes, que constituyen un riesgo potencial para la salud de estos, por los efectos desconocidos de su consumo a largo plazo.

"Llevamos muchos meses, días y horas invertidas en esto y nuestras propuestas no fueron tomadas en cuenta. Nosotros somos los que más a favor estamos de la salud. Creemos que debemos hacer campañas a favor del bienestar, del consumo de agua, pero también es un tema cultural que tienen que enseñarles desde jovencitos a los niños. No fue tomado en cuenta nada, esto fue realmente una imposición, una rudeza innecesaria y no creemos que esto vaya a ayudar ni a dar soluciones. No hay evidencias de que los países que han usado estas medidas tengan buenos resultados. Seguimos buscando esa "evidencia científica"", expresó Cervantes Díaz.

Saber lo que te estás tomando y la cantidad de ingredientes naturales o artificiales que metes en tu cuerpo es importante y de ahí la relevancia de un correcto etiquetado de alimentos, pero si se aprueba una norma que no es entendible para las personas y hay gente especializada que sigue debatiendo sobre la forma correcta de hacer las cosas... ¿Cómo podemos confiar en lo que nosotros consumimos?





Con información de conferencia de prensa, .oecd.org, unicef.org, sumedico.lasillarota.com