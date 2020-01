No es una dieta y no debe tomarse a la ligera.

INGRID SILVA

INGRID SILVA 07/01/2020

07/01/2020 17:33 hrs.

El ayuno intermitente parece perfilarse como la nueva "dieta de moda". En redes sociales ya existen grupos que promueven la práctica de ayuno intermitente.



Por otro lado, diversos medios promueven su aplicación y el ayuno intermitente sigue siendo un tema de debate en la comunidad de expertos.



Para empezar, el primer error y con lo que puedes identificar una recomendación peligrosa y "no experta" es cuando llaman dieta al ayuno intermitente.



El ayuno intermitente no es una dieta, es un protocolo de administración de alimentos.



Esto quiere decir que como protocolo puede ser compatible o incluirse como parte de una dieta o régimen de alimentación específico.



Recordemos que la NOM-043 de la Secretaría de Salud (Ssa), define a la dieta como el conjunto de alimentos y platillos que se consumen cada día, y constituye la unidad de la alimentación.



El ayuno intermitente puede tener resultados o no tenerlos, puede funcionar quizá para algunos y para otros no.



Lo más grave es cuando es prescrito por un no especialista, por coach, entrenadores, gente que dice tener "diplomados o cursos en nutrición" sin tener realmente conocimiento en temas de salud.



Te recomendamos: ¿Qué son realmente los carbohidratos?



No, no es atacar, es fomentar prácticas éticas que parecen no ser tan comunes hoy en día; se trata de tu cuerpo, se trata de tu vida, ¿en serio la pondrías en manos de cualquier persona?



Ayuno intermitente: las investigaciones



Metanálisis. Mediante una revisión sistémica y un metanálisis publicada en JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports que tuvo como objetivo de examinar la efectividad de la restricción de energía intermitente (ayuno intermitente) en el tratamiento de sobrepeso y obesidad en adultos, se encontró que esta puede ser una estrategia efectiva.



Sin embargo, la conclusión importante es que estos resultados obtenidos deben ser interpretados con cautela.



¿La razón? Aun es pequeño el número de estudios sobre este tema y los hallazgos actuales sólo justificarían la necesidad de realizar investigaciones futuras.



Revisión sistémica. Otra revisión que buscó conocer los efectos sobre la salud del ayuno intermitente y publicada en el Volumen 102 de American Journal of Clinical Nutrition, concluye que las investigaciones clínicas sobre el ayuno con alto nivel de evidencia clínica son escasas.



Aunque los pocos ensayos hasta ahora demuestran beneficios, se requiere una mayor investigación adicional en humanos antes de recomendar el ayuno como intervención de salud.

¿Una estrategia efectiva o la última tendencia?



Se requiere de mayores investigaciones para valorar sus efectos en la salud.

Debe ser prescrito SIEMPRE por un experto.

El ayuno intermitente NO es para todos.

Algunos medios sin profesionalismo y ética promueven esta práctica como la nueva dieta de moda.

No es una dieta y no debe tomarse a la ligera.

Otra revisión publicada en, afirma que elpuede ser una opción para lograr la pérdida de peso y el mantenimiento, sin embargo, resalta la importancia de que se cumplan con requisitos mínimos nutricionales para preservar la masa magra y promover la pérdida de grasa.Algunas publicaciones justifican la práctica delcon laque es un proceso normal en el cual la célula destruye proteínas y otras sustancias en su citoplasma y que puede producir muerte celular, define el Instituto Nacional de Cáncer (NIH). Elrefiere que si bien la autofagia puede prevenir que células normales se vuelvan cancerosas;También puede proteger a las células cancerosas.Pues también puede destruir los medicamentos anticancerosos y otras sustancias que se toman durante el tratamiento de esta enfermedad.La cuestión es que elaún es un tema de debate entre especialistas. Recuerda estas 5 cosas:Ten cuidado con portales que te explican cómo hacerparabajo ningún sustento científico o respaldo profesional.