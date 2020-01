¿Cómo perdió más de 68 kilos la cantante Adele?

Adele tuvo que seguir una estricta dieta y una rutina de ejercicios para lograr bajar de peso y estar más saludable

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 02/01/2020

02/01/2020 13:08 hrs.

La cantante Adele sin duda alcanzó el éxito por su poderosa voz y sus inigualables letras, pero recientemente se ha hablado de ella por el increíble cambio físico que experimentó, pues perdió más de 68 kilos en los últimos meses. ¿Cómo lo logró? Este es el secreto de Adele para bajar de peso.

¿Cómo bajo de peso Adele?

El 2019 fue un año lleno de cambios para la cantante Adele, pues tras ocho años de relación, decidió divorciarse de su marido Simón Konecki, pero también, consiguió una vida más saludable.

De hecho, en menos de un año la cantante logró perder 19 kilos no solo para verse más saludable, sino para sentirse bien. En total, la cantante ya perdió más de 68 kilos y sin duda, luce más sana que nunca.

La cantante dio a conocer los resultados de su nuevo estilo de vida al subir algunas fotografías en sus redes sociales, donde su cambio físico es tan drástico que algunos afirman que no es ella.

Pero definitivamente si lo es y conseguir ese cambio positivo en su vida no fue fácil, pues la cantante tuvo que someterse a dieta y ejercicio, el único camino para conseguir un peso saludable.

De acuerdo al sitio 20 minutos, Adele bajo de peso siguiendo la dieta SirtFood, que fue creada por los nutricionistas Aidan Goggings y Glen Matten, de la Universidad de Surrey en Reino Unido.

Este régimen alimenticio consiste en eliminar algunos alimentos básicos para lograr resultados visibles, por lo que no cualquier persona puede seguirla.

La base principal de la dieta de Adele es la comida Sirt, es decir, aquellos alimentos ricos en enzimas sirtuinas o SIRS (Silent Information Regulators). Estas enzimas regulan varios procesos biológicos en el cuerpo, como el envejecimiento celular, la inflamación y el metabolismo.

Los alimentos que los contienen y en los que se basa principalmente esta dieta son el té verde, las manzanas, los cítricos, los arándanos, la col rizada, el chocolate negro, las nueces, el perejil y el vino tinto.

Puede parecer que es una dieta saludable, sin embargo, también tiene sus riesgos. Según los nutricionistas encargados de su creación, este tipo de comidas con sirtuinas o sirtfoods, imitan los efectos del ayuno en el cuerpo y del ejercicio, porque incrementan la velocidad con la que se pierde peso y mitigan el impacto de la comida poco saludable.

Se ha visto que esta dieta puede ayudar a bajar hasta tres kilos de peso en solo una semana, pero hacerla sin supervisión de un experto en nutrición podría ser peligroso, especialmente porque se restringen muchas calorías al principio.

"La prueba original consistía en estimular el rejuvenecimiento y la reparación celular, no teníamos ni idea de que la pérdida de peso sería de tres kilos a la semana. Al restringir las calorías sabíamos que la gente iba a perder peso, pero esto estaba por encima de nuestras expectativas", explican los nutricionistas.

TAMBIÉN LEE: ¿Cómo adelgazar a partir de los 50 años?

La dieta de Adele se divide en dos partes, la primera dura una semana y consiste en restringir la alimentación diaria a solo 1000 calorías, que es la mitad de lo recomendado para un adulto, por lo que siempre debe hacerse bajo supervisión de un experto.

Durante tres días, se deben tomar batidos de verduras de hoja verde, frutas, té y solo una comida principal en el día, donde se permiten alimentos como pavo, alcaparras, perejil, pollo, col rizada, camarones y fideos de trigo.

En la segunda semana, la ingesta de calorías aumenta y se hacen tres comidas al día y solo se toma un batido. Después de 15 días, se debe mantener una alimentación regular pero con una gran cantidad de alimentos ricos en sirtuinas o sirtfoods.

Ojo, seguir estas dietas sin la indicación de un experto en nutrición puede derivar en complicaciones y enfermedades como anemia, así que si deseas perder peso, lo mejor es que visites al médico.

¿Y el ejercicio?

No solo se trata de hacer una dieta milagrosa que te haga bajar de peso rápido, pues los resultados no serán duraderos si no adoptas una rutina de ejercicios.

En el caso de Adele, el pilates fue su ejercicio principal para perder peso y reafirmar su cuerpo. Según 20 minutos, para hacerlo de forma correcta siguió los videos en línea de Joe Wicks, con la ventaja de que pudo ejercitarse desde casa.

Sin embargo, también se presume que la cantante entrenó de la mano de Dalton Wong, un entrenador personal conocido por trabajar con otras estrellas como Jennifer Lawrence y que se especializa en un entrenamiento con ejercicios estáticos realizados con bandas de resistencia.

Recuerda, no porque una dieta y una rutina de ejercicios sea efectiva en algunas personas significa que lo es para todos, siempre debes consultar al médico antes de iniciar cualquier régimen alimenticio y de ejercicio, especialmente si tienes una enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, cáncer y enfermedades del corazón.

No se trata de que imites las dietas de los famosos, pero casos como este nos dejan saber que nada es imposible y que siempre que te lo propongas, puedes lograr un cambio positivo en tu cuerpo, aunque no será fácil.

SIGUE LEYENDO: ¿Cómo bajó de peso Rafa Balderrama?