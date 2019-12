Comer chile podría salvar tu vida, revela estudio

Si eres de los que le pone salsa a todo, esto te interesa

MARILUZ ROLDÁN 16/12/2019

16/12/2019 19:56 hrs.

El chile es básico en la dieta de los mexicanos, por ejemplo, ¿qué sería de unos tacos sin salsa? Pero además de delicioso y de darle sabor a nuestras comidas, este alimento tiene múltiples beneficios para la salud y ahora un nuevo estudio indica que ayuda a disminuir el riesgo de morir y de enfermedades cardiovasculares.



Journal of The American College of Cardiology publicó en su edición de diciembre un estudio realizado en Italia, en el que se analizó el consumo de chile y su relación con los índices de mortalidad.



Los científicos tomaron en cuenta para la investigación los datos de 22 mil 811 hombres y mujeres, en el periodo de 2005 a 2010. Cabe mencionar que los italianos también consumen chile con frecuencia como parte de la dieta Mediterránea.



Como parte del estudio se clasificó a los participantes en los que rara vez comieron chile, los que lo hicieron dos veces por semana, cuatro veces por semana o más. Los resultados arrojaron que quienes lo comieron con mayor frecuencia, tuvieron 23% menos riesgo de morir por cualquier causa.



Asimismo, se detectó que quienes comieron picante cuatro veces o más por semana tienen 34% menos probabilidad de morir por enfermedad cardiovascular, esto es una buena noticia para ti y para tu corazón.

Estos beneficios de comer chile se suman a otros como sus efectos positivos para prevenir el cáncer, para bajar de peso e incluso para ayudar a tu cabello a crecer más rápido.

Sin embargo, especialistas que no colaboraron en la investigación señalan que quizá el riesgo de morir por enfermedades vasculares no disminuye sólo por consumir picante, sino que podría ser el resultado de la dieta Mediterránea en su conjunto.

Mientras tanto, tú puedes seguir comiendo chile sin remordimientos, ya que además de darle sabor a toda la comida, es bueno para tu salud.