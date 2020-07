Alimentación para pancreatitis: ¿qué comer y qué evitar para prevenir?

La pancreatitis es una enfermedad grave que tiene como principal causa los malos hábitos alimenticios: IMSS.

INGRID SILVA 30/06/2020

30/06/2020 15:28 hrs.

La pancreatitis es inflamación en el páncreas. El páncreas es una glándula alargada y plana que se encaja detrás del estómago en la parte superior del abdomen.

Conforme información de Pancreatic Cancer Action Network, el páncreas tiene dos funciones primordiales: la función endocrina y la exocrina, en el caso de las células exocrinas del páncreas, estas producen enzimas que ayudan en el proceso digestivo, la función endocrina tiene que ver con la producción de hormonas o sustancias que circulan en el torrente sanguíneo y actúan de distintas maneras, entre ellas, las principales son la insulina y el glucagón.

Pancreatitis: alimentos que los especialistas recomiendan evitar

Al respecto, información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advierte que la pancreatitis es una enfermedad grave que tiene como principal causa los malos hábitos alimenticios.

Por lo anterior, la enfermedad también se presenta de dos formas: moderada que se manifiesta por el incremento del volumen del páncreas y la severa en la cual se desarrollan complicaciones debido a la liberación de enzimas pancreáticas. En pancreatitis moderada, los pacientes responden con tratamiento médico de apoyo, sin embargo, en los casos de pancreatitis severa, se puede requerir igualmente tratamiento médico de apoyo, pero además cirugía y hospitalización en áreas de terapia intensiva.

¿Hombres o mujeres? La pancreatitis afecta más a hombres y mujeres entre los 40 y 50 años, aunque, en los hombres se relaciona con la ingesta de alcohol en exceso y alimentos ricos en grasa mientras que, en mujeres, se trata de una complicación de tener cálculos biliares.

Por lo anterior, la recomendación principal está centrada en la modificación de hábitos alimenticios; ya sea como tratamiento contra la pancreatitis o estrategia preventiva, la alimentación equilibrada que no incluya bebidas alcohólicas y alimentos ricos en grasas es fundamental.

7 claves de alimentación para prevenir la pancreatitis

1. Frutas (mínimo dos piezas pequeñas al día)

2. Verduras (se recomienda un mínimo de tres porciones al día). Entre ellas tomates, coliflor, espinacas, champiñones, brócoli, coles de Bruselas, entre otros.

3. Pan y cereales integrales, por ejemplo, pan, arroz y pasta.

4. Carnes, principalmente de pollo, ternera, pescado u otras carnes magras (sin bordes grasos).

5. Garbanzos y leguminosas como lentejas y frijoles

6. Huevos enteros (clara y yema) de forma moderada.

7. Bebidas. Preferentemente agua natural y tés de hierbas naturales.

Los alimentos prohibidos...

Si tienes pancreatitis hay restricción de alimentos como aquellos que contienen cafeína, chocolate, alcohol, alimentos industrializados ricos en azúcar o grasas saturadas, condimentos, galletas, refrescos leche de vaca entera y alimentos crudos.

El principal síntoma de pancreatitis y otros síntomas probables...

Conforme al National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases de los National Institutes of Health (NIH) el principal síntoma de la pancreatitis aguda y crónica es el dolor en la parte superior del abdomen que puede extenderse a la espalda aunque:

"Las personas con pancreatitis aguda o crónica pueden sentir el dolor de diferentes maneras".

De forma más descriptiva, los NIH describen que la pancreatitis aguda suele iniciar con un color que comienza lentamente o de repente en la parte superior del abdomen, que a veces se extiende a la espalda, puede ser leve o fuerte y dura varios días.

Otros síntomas relacionados son:

- Náuseas y vómito

- Fiebre

- Latido rápido del corazón

- Inflamación o sensibilidad en el abdomen (que empeora cuando acabas de comer)

- Heces amarillentas

- Gases intestinales

- Erupciones cutáneas

- Hipotensión.

Finalmente, la prevención mediante una alimentación equilibrada y prescrita por un especialista es fundamental pues las personas con pancreatitis aguda suelen verse y sentirse bien, sin embargo, de un momento a otro pueden requerir de atención médica inmediata. Más vale prevenir.