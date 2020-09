Alfalfa, el alimento que beneficiaría las vías urinarias

La alfalfa también aporta aminoácidos como la aspargina y la arginina que favorecen el tejido cerebral y nervioso.

INGRID SILVA

INGRID SILVA 23/09/2020

23/09/2020 18:28 hrs.

¿Qué nutrientes aporta la alfalfa? y ¿cuáles son los beneficios de la alfalfa para la salud? Por su aporte nutritivo, la alfalfa puede ser un alimento que beneficia la salud de las vías urinarias. Descubre por qué.

La alfalfa es una planta que pertenece a la familia de las leguminosas que es originaria de Persia, también se le conoce como mielga, alfals, userda o alfalfe.

Esta planta se ha utilizado para alimentar también a las aves de granja y ganado, pero también forma parte importante de la alimentación de los seres humanos pues, así como las espinacas o acelgas, aporta una cantidad importante de fibra y otros nutrientes.

Te recomendamos: Este edulcorante de alto consumo puede causar hígado graso

¿Qué nutrientes aporta la alfalfa para la salud?

Es un alimento tan versátil que se pueden aprovechar también sus semillas molidas para obtener harina y producir pan u otros alimentos.

Conforme información de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la alfalfa puede alcanzar hasta un metro de altura y tiene hojas pequeñas de color verde brillante; las flores son violetas o azules y dan frutos en forma de vaina:

"Su raíz se introduce en la tierra a gran profundidad, por lo que alcanzan muchos nutrientes y soporta sequías extremas".

La alfalfa también forma parte de productos alimentarios, dietéticos o alimentos energéticos, pero de forma natural aporta los siguientes beneficios para la salud:

1. Vitaminas y minerales. La alfalfa aporta principalmente vitaminas del grupo B, vitaminas A, C, E y K, además de los siguientes minerales:

- Calcio

- Hierro

- Magnesio

- Fósforo

- Silicio

- Sodio

- Potasio

- Selenio.

2. Contra el colesterol "alto". Por su alto contenido de fibra y saponinas la alfalfa reduce la absorción del colesterol en el intestino.

3. Aminoácidos. La alfalfa también aporta aminoácidos como la aspargina y la arginina que favorecen el tejido cerebral y nervioso.

4. Vías urinarias. La alfalfa también posee propiedades diuréticas y antiinflamatorias que benefician la salud de las vías urinarias, por lo tanto, puedes incluirla en tu plan de alimentación de forma habitual.

También te sugerimos: La ciencia descubre un nuevo beneficio del brócoli

Si bien la alfalfa aporta nutrientes importantes para el mantenimiento de la salud y su contenido de fibra beneficia la digestión y el peso corporal, recuerda que no existen "alimentos milagro" y por ello, es importante que consultes a tu especialista en Nutrición quien te orientará acerca de las porciones y preparaciones idóneas para tu caso en particular. No pongas en riesgo tu salud y consulta siempre con los expertos.