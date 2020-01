Alerta Profeco por mermeladas y cajetas engañosas

Algunos productos que se ostentan aptos para personas con diabetes, no lo son.

INGRID SILVA 03/01/2020

03/01/2020 19:24 hrs.

Son alimentos dulces y muy solicitados por niños y adultos: la cajeta y la mermelada. Ambos productos analizados recientemente por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El período del estudio fue de 18 de julio al 15 de noviembre de 2019 y se realizaron 3570 pruebas a 38 productos analizados.

La mermelada. En ese sentido, existe una gran oferta de marcas para ambos productos, los cuales utilizan distintos contenidos de fruta, azúcar, aditivos y otros, sin embargo, conforme a la NMX-F-131-1982, "Alimentos para humanos, Frutas y derivados. Mermelada de Fresa", el porcentaje requerido de fruta deberá prepararse con una proporción de fruta, azúcar de 40%: 60% y no permite la adición de colorantes y tampoco de saborizantes artificiales.

Las marcas de mermeladas y cajetas que son engañosas según análisis de Profeco

La cajeta. Se trata de un dulce tradicional mexicano que está elaborado con azúcar y leche que, de acuerdo con la Norma Mexicana NMX-F-743-COFOCALEC-2011, "Sistema Producto Leche. Alimentos. Lácteos. Alimento regional. Cajeta. Denominaciones, Especificaciones y Métodos de prueba", La cajeta es el producto que se elabora con leche fluida 100% de cabra o de vaca que se adiciona con azúcares u otros ingredientes como aditivos, que son permitidos por la Secretaría de Salud (Ssa).

En el caso de la cajeta, algunos fabricantes conservan la receta tradicional, sin embargo, otros ofrecen variedades como la cajeta de sabores, quemada o envinada.

Tanto la cajeta como la mermelada se ofrecen en presentaciones bajas en azúcar o con distintos tipos de endulzantes.

Así, el Laboratorio analizó 19 cajetas y 19 mermeladas de fresa, adquiridos en distintos puntos de la CDMX y se revisó que las etiquetas de los productos cumplieran con los requisitos de la NOM-051-SCFI/SSA-2010, "Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. Información comercial y sanitaria".

Lo anterior para revisar que:

- La información fuera veraz.

- Que la información no cause confusión sobre la composición del producto.

- Que los productos que se ostentan como reducidos o sin azúcar, realmente cumplan con dichas declaraciones.

¿Qué se revisó para ambos productos?

Además, en mermeladas y cajetas se verificó: contenido de azúcares, proteínas, sodio, grasa. En el caso de las mermeladas también se verificó el contenido de fruta y en cajetas que su origen proviniera de la leche, que no presentara almidón y que se cumpliera con la composición declarada en su etiqueta.

Los resultados

Mermeladas de fresa. Tasty Dbs sin azúcar de 355 gramos y Biolicious sin azúcar añadida orgánica fresa de 235 gramos, no cumplieron con el contenido neto declarado. Además, aquellas con menor porcentaje de frutas, son: La Costeña de 440 gramos y McCormick sin azúcar adicionada de 235 gramos.

¿Para personas con diabetes? La mermelada de la marca Stevien, sin azúcar añadida endulzada con stevia de 300 gramos, no demostró cumplir con su declaración de "apto para diabéticos".

En el caso de la mermelada McCormick no alcanzó el parámetro establecido por la Federación Mexicana de Diabetes (FMD) para azúcares simples, con el argumento de que proviene de la fresa, sin embargo, se le concedió utilizar el logotipo que avala su consumo. Biolicious tampoco demostró el logotipo de "Sagarpa México Orgánico Senasica-16- 006" con el que afirma ser una mermelada libre de saborizantes y colorantes.

Cajetas. Se encontró que la cajeta de 360 gramos de Casa Adelita Gourmet no cumplió con el mínimo de proteína establecido por la normatividad, además de estar elaborada con leche de vaca, contrario a lo que reporta en su etiqueta que dice estar elaborada con leche de cabra.

Las marcas Las Sevillanas, Casa Adelita y Coro presentaron además desviaciones respecto a lo solicitado en la NOM-051.

Las recomendaciones de Profeco para los consumidores, son: leer las etiquetas, revisar la fecha de caducidad pues tanto cajetas como mermeladas pueden estar adicionadas con concentrado de jugos o jarabes, como el jarabe de agave.

Finalmente, hay que recordar que se trata de productos industrializados que suelen ser altos en azúcar y que, pese a que algunos son reducidos en azúcar o no contienen azúcar añadida, su consumo debe ser controlado y no se recomiendan para consumo habitual; son para consumo esporádico y en caso de personas con diabetes, no están recomendados.

¡Consulta siempre con un especialista!