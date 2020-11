Las autoridades piden que los antibióticos se utilicen para tratar animales enfermos diagnosticados por un veterinario o para controlar brotes confirmados.

24/11/2020

24/11/2020 18:30 hrs.

¿Antibióticos en el pavo? En Estados Unidos la población ya se prepara para celebrar el día de Acción de Gracias, fecha en la cual la venta de pavos aumenta y, además, los festejos decembrinos como Navidad y Año Nuevo están cerca, celebraciones en las cuales, el pavo también es el platillo central, sin embargo, ante el incremento actual y próximo de pavos, un grupo de defensa de salud en Estados Unidos, ha publicado una guía de compra que calificaría las marcas de pavo conforme sus políticas para uso de antibióticos.

Advierten exceso de antibióticos en pavos de EU, ¿cuál es el riesgo?

La primera guía elaborada por US PIRG "Hablando de Turquía" muestra algunas pautas para la compra de pavos criados sin el abuso de antibióticos pues aseguran que los productores de pavos utilizan más antibióticos por libra de carne producida que cualquier otro sector de la industria cárnica.

Se evaluaron 15 marcas populares de pavo calificadas según sus políticas de uso de antibióticos. De las marcas evaluadas, ocho recibieron luz verde, cuatro una luz de precaución y tres marcas una luz roja, según la información sobre el uso de antibióticos.

Las ocho marcas en verde son: Granjas de fósiles, De Koch, Murray's, Ranchero de la naturaleza, Norbest, Pradera orgánica, Perdue y Granjas de Plainville. Mientras que cuatro empresas están en color amarillo: Bola de mantequilla, Granjas de crianza, Jennie-O y Orgullo del norte. Las marcas en rojo son: Madreselva Blanca, Granjas de Shady Brook y Granjas exclusivas.

¿Cuándo usar antibióticos en los pavos?

Al respecto, las regulaciones de la U.S. Food and Drug Administration (FDA), indican que los medicamentos de importancia médica que combaten los gérmenes, definidos como aquellos necesarios para tratar enfermedades humanas, como los antibióticos no se pueden usar en pavos y otros animales de alimentación para promover el crecimiento, pero se pueden usar para prevenir enfermedades.

Por lo anterior, la indicación de las autoridades sanitarias es que los antibióticos solamente se utilicen para tratar animales enfermos diagnosticados por un veterinario autorizado o, en algunos casos, para controlar un brote de enfermedad verificado.

El principal riesgo del uso excesivo de antibióticos

El principal riesgo del uso frecuente de antibióticos en la producción de carne es el incremento de la resistencia de las "superbacterias" a los antibióticos según los investigadores de US PIRG quienes explican:

"Nuestros investigadores descubrieron que a menudo es difícil encontrar información sobre el uso de antibióticos de un productor de pavos en los sitios web corporativos, y si hay alguna información, a menudo es ambigua o engañosa".

Al respecto, información de la Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que la resistencia a los antibióticos es hoy una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo que puede afectar a cualquier persona, sea cual sea su edad o el país en el que viva:

"La resistencia a los antibióticos es un fenómeno natural, aunque el uso indebido de estos fármacos en el ser humano y los animales está acelerando el proceso".

Otros riesgos del abuso de antibióticos que señala la OMS son:

1. Aumento en el número de infecciones. Por ejemplo, neumonía, tuberculosis, gonorrea y salmonelosis pues su tratamiento se vuelve más difícil debido a la pérdida de eficacia de los antibióticos.

2. Mayor tiempo de hospitalización. La resistencia a los antibióticos prolonga las estancias hospitalarias, incrementa los costos médicos y aumenta la mortalidad.

3. Aumento de la mortalidad.

Pavo: ¿un alimento seguro?

Sin embargo, la Información sobre Inocuidad de Alimentos publicada por el Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) indica que hay condiciones apropiadas del pavo para asegurar que sean un alimento seguro desde su estancia en incubadoras hasta que están presentes en la mesa:

"Aunque el pavo se disfruta a través del año, la temporada alta para comprar, cocinar y guardar pavos enteros es la temporada festiva de noviembre y diciembre. La crianza de pavos toma muchos meses".

Además de lo anterior, la USDA refiere que los pavos comen a gusto el alimento provisto que puede ser maíz o soya, además de suplementos de vitaminas y minerales, pero no se proveen hormonas, aunque los antibióticos sí pueden suministrarse para la prevención de enfermedades e incrementar la eficiencia alimentaria:

"Al utilizar antibióticos, las regulaciones gubernamentales requieren un período de suspensión o retirada que garantice que las aves estén libres de cualquier residuo previo al sacrificio. Se recogen muestras al azar de pavos sacrificados para realizar pruebas de residuos".

Por lo tanto, el uso de antibióticos en los pavos está dada bajo las leyes de inspección federal para carnes y aves:

"Cualquier muestra de carne o ave cruda que contenga residuos por sobre los niveles de tolerancia establecidos, es considerada adulterada y debe ser condenada".

¿Una invitación a mejores prácticas en la industria de alimentos?

Ante el informe anterior, la invitación es poner atención en la regulación que existe respecto a alimentos de gran demanda por temporada como el pavo pues sin una regulación, la salud estaría en riesgo. La sugerencia es revisar las etiquetas y consultar información local respecto a regulación de alimentos.

En el caso de Estados Unidos, la industria alimentaria ha respondido que el informe tiene inconsistencias mientras que Steven Roach, director del programa de seguridad alimentaria de Food Animal Concerns Trust dice que el informe muestra avances entre los principales productores de pavo fresco y la reducción del uso excesivo de antibióticos.

Finalmente, el término "sin antibióticos añadidos" y "criado sin uso de antibióticos" puede ser utilizado en etiquetas para productos de aves si el productor proporciona documentación que compruebe adecuadamente que los animales fueron criados sin antibióticos en alimento, agua o intramuscular y US PIRG invita a elegir pavos con frases específicas como las siguientes:

- "No se administran antibióticos"

- "Criado sin antibióticos"

- "Nunca se administran antibióticos".