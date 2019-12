9 mentiras sobre el ejercicio que te impiden estar en forma

Creer en las mentiras sobre el ejercicio impide lograr los objetivos para estar en forma y saludable

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 17/12/2019

17/12/2019 12:26 hrs.

Hacer ejercicio es una de las claves para mantenerse sano y en forma, sin embargo, muchas veces ponemos cientos de pretextos para dejar de hacerlo o para no empezar nunca. Existen 9 mentiras sobre el ejercicio que debes dejar de creer inmediatamente porque afectan tus objetivos de estar más saludable.

Hay muchas razones por las que las personas no se ejercitan, sobre todo porque creen en ideas falsas sobre el ejercicio. Conoce la realidad de estas creencias que seguro has escuchado.

Mentiras sobre el ejercicio

¿Has escuchado que si tienes una enfermedad crónica ya no puedes hacer ejercicio? Pues es falso y aquí te decimos la verdad de las 9 mentiras más comunes sobre el ejercicio, de acuerdo a Julie Broderick, profesora asistente de fisioterapia del Trinity College en Dublin, Irlanda. Toma nota:

1. Si antes estaba en forma ya no necesito ejercitarme

Algunos creen que si antes hacían mucho ejercicio y estaban en forma, pueden dejarlo por mucho tiempo y aun así mantenerse saludables, sin embargo, la ciencia dice que esto no es así. Desafortunadamente, los beneficios del ejercicio no duran si uno no mantiene un régimen.

Abandonar el ejercicio o hacer una reducción significativa de la actividad física puede causar una pérdida de los beneficios, especialmente una baja resistencia muscular y cardiovascular.

La clave para mantenerse sano es hacer ejercicio con constancia y si te aburres puedes combinar distintos ejercicios y actividades.

2. Estoy de pie todo el día, no necesito hacer más ejercicio

Mentira. Estar de pie todo el día no tiene los mismos beneficios que hacer una rutina de ejercicios. Incluso si estás moviéndote todo el día, es necesario elevar la intensidad de la actividad física.

Lo ideal es que aumentes el nivel de ejercicio lo suficiente como para hacer que sudes un poco, trata de ejercitarte de forma intensa al menos 150 minutos por semana cada vez que te sea posible.

TAMBIÉN LEE: 3 técnicas para aliviar los calambres rápidamente

3. Hacer menos de 10 minutos de ejercicio no sirve para nada

Los expertos siempre recomiendan hacer al menos 30 minutos de ejercicio todos los días, pero los lineamientos recientes señalan que no hay un umbral mínimo para los beneficios del ejercicio en la salud, siempre y cuando sea intenso.

Haz tareas diarias que te activen y te dejen levemente sin aire, como llevar bolsas de compras pesadas, hacer trabajos de jardinería o subir escaleras a una intensidad suficiente.

4. Si tengo una enfermedad crónica ya no puedo hacer ejercicio

Esta es una de las mentiras sobre el ejercicio más comunes, pues en realidad, hacer ejercicio tiene muchos beneficios para varias enfermedades crónicas, incluyendo el cáncer, las enfermedades del corazón, diabetes y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Trata de hacer 150 minutos de actividad moderada cada semana, pero consulta al médico antes de empezar, si es posible, consulta con un médico del deporte o un fisioterapeuta.

5. Ya estoy muy viejo para hacer ejercicio

La evidencia científica muestra que la edad no es un impedimento para seguir haciendo ejercicio y mantenerse activo, incluso si tenemos más 90 años.

La fuerza y el poder de la masa muscular puede aumentarse incluso a esta avanzada edad, aunque si debes cuidar el tipo de ejercicios que realizas. Lo ideal es que a partir de los 65 años, se realicen ejercicios aeróbicos, de equilibrio y para fortalecer los músculos.

6. Solo hacer ejercicio me hará adelgazar

Se cree que si hacemos ejercicio entonces podemos comer todo lo que queramos pero eso no es totalmente cierto. Lo ideal para estar delgado es combinar la restricción calórica con la actividad física intensa.

Si quieres bajar de peso al menos un 5% de tu peso corporal o si estás tratando de no volver a engordar, necesitas hacer ejercicio de moderado a intenso, por más de 300 minutos a la semana para lograr tu objetivo.

También haz ejercicios de resistencia, como las pesas, para que tengas una masa corporal magra y con la menor cantidad de grasa.

7. Correr una vez a la semana no es efectivo

Créenos, cualquier cantidad de tiempo que dediques a salir a correr, incluso si es solo una vez a la semana puede aportarte muchos beneficios para tu salud. Así que si entre semana no puedes ir al gym, procura correr al menos 50 minutos un día del fin de semana, ya que se ha demostrado que esa cantidad puede reducir el riesgo de muerte prematura.

8. Si me siento enfermo no debo hacer ejercicio

Hay algunos momentos en que no debes hacer ejercicio porque podrá causarte problemas, como cuando tienes fiebre o sientes dolores muy fuertes. Tampoco es recomendable si estás exhausto o sientes malestar general intenso.

Pero en la mayoría de los casos es seguro hacer ejercicio, aunque siempre debes consultar antes con el médico para que la carga de ejercicio sea la adecuada.

9. En el embarazo no puedo hacer ejercicio intenso

Otra de las mentiras sobre el ejercicio, ya que la actividad física moderada-intensa es segura para las mujeres embarazadas que tienen buena salud y no representa un riesgo para la salud del bebé. Al contrario, hacer ejercicio en el embarazo reduce el riesgo de subir de peso en exceso y de desarrollar diabetes gestacional.

SIGUE LEYENDO: Ejercicio en ayunas quema el doble de grasa

(Con información de BBC)