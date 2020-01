7 enfermedades que puedes prevenir comiendo duraznos

Aprovechar los beneficios del durazno para la salud puede ayudar a prevenir enfermedades y a lograr el peso ideal

SUSANA CARRASCO

15/01/2020

15/01/2020 18:40 hrs.

Incluir frutas en la dieta diaria es la mejor forma de prevenir enfermedades y una de las que nunca puede faltar es el durazno, pues se ha comprobado que comerlo regularmente previene diversas enfermedades. Conoce todos los beneficios del durazno para la salud.

Es una fruta deliciosa que hace mucho por tu salud, además de que puedes conseguirla prácticamente en cualquier super o mercado.

Enfermedades que previene el durazno

La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda que la ingesta de frutas y verduras debe ser como mínimo de 400 gramos, pues con un consumo adecuado, es posible prevenir enfermedades,

El durazno es una fruta pequeña que se caracteriza por su aterciopelada cáscara y en su exquisito sabor, también esconde muchas propiedades para la salud.

Estos son algunos de los principales beneficios del durazno:

1. Ayuda a bajar de peso

Es una fruta con muy pocas calorías, pues en 100 gramos se encuentran aproximadamente 39 calorías.

Esto lo hace un snack saludable ideal para tus antojos de media tarde, pues te quita el hambre sin poner en riesgo tu peso.

También aporta poca azúcar, aunque eso sí, no debes consumirlo demasiado maduro para aprovechar sus propiedades bajas en azucares.

2. Antioxidantes

Un estudio publicado en The Journal of Agricultural and Food Chemistry señala que el durazno es alto en antioxidantes, los cuales mejoran muchos procesos celulares que estimulan el sistema inmunológico para prevenir enfermedades e inhiben los efectos del colesterol malo (LDL).

3. Buena digestión

Otro de los beneficios de los duraznos es que es una fruta fácil de digerir o poco pesada para el estómago, por lo que puede ser un excelente aliado para evitar la pesadez y hasta el estreñimiento.

Cómela con cáscara para aprovechar mejor los beneficios de su fibra.

4. Salud de vías urinarias

Aquellas personas que sufren de cálculos renales o piedras en el riñón pueden beneficiarse de las propiedades del durazno, pues es una fruta que si se toma en jugos, favorece la disolución de las piedras.

5. Controla la presión arterial

Si quieres mantener tu presión arterial bajo control, los duraznos no pueden faltar en tu dieta, pues tiene grandes cantidades de potasio, un mineral que regular la presión alta de forma natural y disminuye el riesgo de enfermedades cardiacas.

Recuerda que solo es un complemento, no sustituye el tratamiento médico.

6. Fortalece los huesos

De acuerdo a un artículo publicado en Clarín, los duraznos contienen mucho fósforo, que es esencial para la salud de los huesos y dientes y ayuda a la efectividad del calcio en la formación ósea.

7. Reduce el estrés

Otra de las enfermedades que puedes evitar comiendo duraznos es el estrés, pues es una fruta que contiene luteína, un caroteno que revierte el daño causado por los altos niveles de estrés.

¿Lo ves? Mantenerte saludable solo requiere de mejores decisiones en tus alimentos todos los días y para empezar, puedes incluir un durazno al día en tu dieta, como un snack saludable o como parte de una ensalada o jugo.

¡Tu cuerpo te lo agradecerá!

