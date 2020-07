5 señales de que estás comiendo demasiada proteína

¿Tienes mucha sed? Puede ser que estés consumiendo demasiada proteína

ADRIÁN AGUIRRE 09/07/2020

09/07/2020 14:13 hrs.

La proteína es un macronutriente que nuestro cuerpo requiere y que se encarga de formar las enzimas que impulsan varias reacciones químicas y la hemoglobina, que transporta el oxígeno en nuestra sangre. La podemos encontrar en varios alimentos y su consumo es una parte fundamental de una dieta saludable, pero... ¿Qué pasa si como demasiada proteína?

Primero que nada, es importante que sepas que no hay alimentos malos ni buenos, sino cantidades incorrectas. La dietista Kate Patton menciona que al igual que otras fuentes de alimentos, el consumo de algo que se considera "benéfico" no es bueno en absoluto.

¿Qué pasa si como demasiada proteína?

"El alto consumo de proteínas también significa la ingesta de un exceso de calorías y una presión sobre los riñones", explica Patton

Comer demasiada proteína puede afectar tu salud y aquí te decimos 5 señales de que estás consumiendo proteína en exceso.

¿Qué pasa si como demasiada proteína? 5 señales de que la estás consumiendo en exceso

Una investigación publicada en la Royal Society of Chemistry encontró que la ingesta crónica alta en proteínas (más de 2 g por kg de peso corporal por día para adultos) puede provocar anomalías digestivas, renales y vasculares, por lo que debe evitarse el consumo de proteína en exceso y consultar con un especialista.

Estas son 5 señales de que estás consumiendo demasiada proteína:

1) Mal aliento: Sucede si, además de comer mucha proteína, restringes el consumo de carbohidratos.

¿Qué pasa si como demasiada proteína? Los dentistas del Centro de Ciencias de la Salud Texas A&M Baylor College of Dentistry indican que el cuerpo no puede descomponer eficientemente la cantidad excesiva de proteínas y esto resulta en un exceso de aminoácidos, que se combinan con las bacterias anaeróbicas responsables de la caries y esto ocasiona el mal aliento.

2) Mucha sed: El exceso de proteínas y la deshidratación despierta opiniones divididas.

Un estudio que involucró atletas y la ingesta de proteínas, descubrió que a medida que aumentaba el consumo proteínico, disminuían los niveles de hidratación de los deportistas.

"A medida que la cantidad de proteína consumida aumentó, el grado de hidratación disminuyó progresivamente. Otras pruebas señalaron que la dieta alta en proteínas causó que el riñón produjera una orina más concentrada", explicaron los autores

Sin embargo, otra investigación detalló que el incremento de proteínas casi no tenía que ver con la deshidratación.

"La ingesta de líquidos y el equilibrio de líquidos no se vieron afectados. El efecto de aumentar la proteína de la dieta sobre el estado de los líquidos fue mínimo", mencionaron los investigadores

En todo caso, la hidratación es clave para mantener las funciones vitales, por ello, un especialista te recomendará la cantidad de agua ideal para ti.

3) Mayor riesgo de cáncer: La Escuela de Medicina de Harvard apunta que las personas que comen dietas muy altas en proteína presentan un mayor riesgo de cálculos renales que las que no lo hacen.

"Además, una dieta alta en proteínas y mayores cantidades de grasas saturadas puede conducir a un mayor riesgo de enfermedad cardíaca y cáncer de colon", informa esta institución de salud

4) Sobrepeso y obesidad: Una investigación descubrió que el aumento de peso de las personas está muy asociado con las dietas donde las proteínas reemplazan a los carbohidratos y esas proteínas además provienen de alimentos con proteínas pero también grasas saturadas.

5) Mayor riesgo de alergias alimentarias: La Escuela de Medicina de Harvard menciona que las proteínas específicas en los alimentos y el medio ambiente están involucradas en las alergias alimentarias, que son reacciones exageradas del sistema inmunitario.

¿Qué pasa si como demasiada proteína? Al aumentar tu consumo de proteínas en cantidades excesivas podrías desarrollar uno de los problemas de salud antes mencionados.

Recuerda que una alimentación balanceada es fundamental para tener una buena salud, aunque requerimos de proteína, el exceso de cualquier nutrimento también puede alterar la salud. Consulta a tu especialista.