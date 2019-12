5 ideas para preparar cócteles sin alcohol en Navidad

Hay muchas opciones para disfrutar la cena de Navidad sin restricciones si estás embarazada

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 20/12/2019

20/12/2019 11:40 hrs.

Si estás embarazada, no puedes beber alcohol por prescripción médica o simplemente no te encantan las bebidas alcohólicas, enlistamos para ti las mejores ideas para preparar deliciosos cócteles sin alcohol en Navidad.

Puedes prepararlos en casa y todos son deliciosos y frescos. Toma nota.

Ideas para preparar cócteles sin alcohol

No poder beber no significa que no puedas disfrutar de las fiestas navideñas, existen opciones de cócteles sin alcohol deliciosos y hechos con ingredientes que son muy sencillos de conseguir.

1. Mojito sin alcohol

Para prepararlo necesitas:

El jugo de un limón

1 cucharada de azúcar morena

8 hojas de menta

Refresco de limón

Hielo

Machaca las hojas de menta y mezcla con el azúcar y el jugo de limón. Luego, agrega hielo y llena el vaso con refresco.

2. Piña colada sin alcohol

Necesitas:

¼ de taza de piña natural

150 mililitros de leche de coco

2 cucharadas de leche en polvo

1 cucharada de azúcar

Hielo

Licúa todos los ingredientes, cuando estén listos, sirve y decora con un trozo de piña en la orilla del vaso.

TAMBIÉN LEE: 7 bebidas y alimentos peligrosos en el embarazo

3. Daiquiri sin alcohol

Necesitas:

1 lata de duraznos en almíbar

1/3 de taza de leche

El jugo de medio limón

Azúcar

Hielo

Licúa todos los ingredientes, sirve en un lindo vaso y disfruta de uno de los cócteles sin alcohol más deliciosos.

4. Little pink Pearl

Ingredientes:

El jugo de una toronja

El jugo de una lima

1 cucharada de jarabe de almendras

Hielo

Mezcla todos los ingredientes, sirve y decora el vaso con una rebanada de toronja.

5. Margarita virgen

Necesitas:

Pedacitos de limón para decorar

Azúcar

Media taza de jugo de limón

Media taza de jugo de naranja

¼ de taza de jugo de toronja

Hielo

Escarcha los vasos con azúcar. Coloca todos los ingredientes en la licuadora y licúa hasta que se haga un frappe. Sirve y disfruta.

Ahora si, ya no tienes pretextos para brindar con tu familia y disfrutar de deliciosos y refrescantes cócteles sin alcohol.

SIGUE LEYENDO: ¿Qué puedo comer si estoy embarazada en Navidad?

(Con información de Cocina delirante y Sabrosía)