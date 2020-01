5 ejercicios que no siempre funcionan y hasta pueden lesionarte

No todos los ejercicios son efectivos en cualquier persona, algunos podrían no ser efectivos para ti o hasta causarte lesiones

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 29/01/2020

29/01/2020 18:40 hrs.

Empezar a hacer ejercicio es una de las mejores cosas que podemos hacer por la salud, pero debemos asegurarnos de empezar con las rutinas correctas, de lo contrario, podríamos estar haciendo ejercicios que no siempre funcionan y hasta pueden causar lesiones.

Conoce cuáles son los ejercicios que solo son efectivos en determinados casos y que si los haces sin ninguna vigilancia de expertos, simplemente te harán perder el tiempo o algo peor.

Ejercicios que no siempre funcionan

Si una de tus metas más importantes es ponerte en forma e ir al gym, es importante que primero conozcas cuáles son los mejores ejercicios para ti.

De acuerdo al entrenador Martín Giaccheta, experto con más de dos décadas de experiencia, el deporte es como la vida: muchas veces aprendemos cómo hacerlo bien por medio del ensayo y error.

"En el ejercicio físico, el error significa lesión", señala.

Pero, ¿por qué no todos los ejercicios son efectivos en cualquier persona? Según el experto, la culpa no es de los ejercicios, sino de que no se ejecutan bien.

Por tanto, lo primero que debemos hacer es evitar aquellos ejercicios que pueden hacernos más mal que bien y aquellos que por más que nos esforcemos, simplemente nos hacen perder el tiempo.

Giaccheta explica cuáles son los que debemos hacer con muchas precauciones:

1. Crunches

El abdomen de acero con el lavadero marcado es el sueño de muchos y se cree que con solo hacer crunches o abdominales se pueden formar rápidamente, pero eso es falso. A menos que no tengamos grasa en el abdomen, es posible, pero si tenemos rollitos o una pancita, difícilmente lo conseguiremos si no complementamos con una dieta.

"Para quemar la grasa hace falta el ejercicio pero, sobre todo, dieta sana. La comida es el 80% del peso. De nada sirve tener una pared abdominal fuerte si hay una cobertura que impide verla", señala el especialista.

2. Sentadillas

Las sentadillas se recomiendan para lograr un trasero torneado y fuerte, pero no siempre es efectivo, en realidad debe complementarse con otros tipos de ejercicio para tener resultados positivos.

"Debe complementarse con otros ejercicios como lunges. Incluso otros específicos para glúteos más laterales o con giros. Así estimularemos todas las fibras", recomienda el entrenador.

SIGUE LEYENDO: 3 razones por las que no puedes aumentar glúteos

3. Caminar

Aunque es un ejercicio simple, es perfecto para mantenernos sanos y se recomienda como un primer paso para salir del sedentarismo, pero caminar no es suficiente para eliminar kilos de más.

Según Giaccheta, caminar no conlleva un gasto calórico tan grande como para notar resultados a corto plazo, así que si buscas moldear tu cuerpo, debes hacer también otros ejercicios, como los de fuerza.

4. Superman

El "Superman" es uno de los ejercicios más comunes en los gimnasios pero también es uno de los más riesgosos.

Consiste en ponerse bocabajo y estirar de forma simultánea los brazos y piernas para elevar el cuerpo. Cuando se hace de forma descontrolada o estirando más de lo necesario, se pueden comprimir las vértebras y las raíces nerviosas.

El experto advierte que como consecuencia podemos sufrir dolores de espalda y hasta degeneración de discos vertebrales.

5. Algunas posiciones de yoga

El entrenador Giaccheta señala que hay que tener mucho cuidado con las modas que vemos en las redes sociales, ya que algunos entrenadores de yoga incitan a realizar posiciones de yoga de cabeza para activar la circulación y mejorar el drenaje linfático.

Pero si eres principiante, tu cuerpo no estará preparado para ello y es posible sufras lesiones en el cuello u otra parte de la columna.

Las personas con glaucoma también deben evitar este tipo de posturas, ya que el exceso de presión intracraneal empeora la enfermedad.

Antes de hacer cualquier rutina de ejercicios debes consultar a un médico del deporte, ya que solo él puede decirte cuál es la mejor para ti dependiendo de tu peso, tu edad, tus hábitos y tu salud general.

SIGUE LEYENDO: Grupos musculares que trabajas al saltar la cuerda

(Con información de Buenavida)