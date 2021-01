El atracón incluye consumo de alcohol que aumenta esa incómoda sensación de pesadez, ¿cómo evitarlo?

INGRID SILVA 30/12/2020

30/12/2020 13:30 hrs.

El atracón en Año Nuevo ya se ha convertido en "un clásico"; ese clásico indeseable que podemos hasta normalizar pero que puede afectar la salud y la adopción de hábitos que contribuyen a beneficiar un adecuado consumo de alimentos. Por ello, te presentamos 5 claves para evitar el atracón de Año Nuevo y disfrutar con moderación durante los festejos.

Lo sabemos, es difícil reconocer que alguna vez te has excedido durante los festejos, pero no vamos a fingir que no ha ocurrido o puede ocurrir pues, aunque tengas un pensamiento inicial de moderación, contemplar tantos platillos deliciosos durante los festejos puede hacer que quieras probar "de todo" y entonces comer más y más, aún cuando ha llegado la saciedad.

5 claves para evitar el "atracón" de Año Nuevo

Además de lo anterior, el atracón incluye consumo de alcohol que aumenta esa incómoda sensación de pesadez, ¿Cómo evitar el atracón de Año Nuevo?

1. Comer despacio. Cuando te gusta mucho un alimento puedes comerlo con mayor rapidez y perder el control, por ello, se sugiere masticar con calma y de forma adecuada. Una ventaja "extra" de comer despacio es que no será afectada tu digestión y disfrutarás aún más de tus alimentos.

2. No alcohol. La pérdida de control asociada con el consumo de alcohol puede favorecer un consumo excesivo de alimentos pues entre más bebidas alcohólicas consumas, menor control tendrás de tu alimentación y no podrás identificar las señales de saciedad.

3. No ayunes. Algunas personas creen que un día antes o en horas previas se debe ayunar para evitar un consumo excesivo de alimentos, pero al final del día durante la cena pueden compensar ello al comer con desesperación. La sugerencia entonces es consumir un desayuno "ligero" e hidratarte durante todo el día, así evitarás el deseo descontrolado por comer todos los platillos festivos.

4. "De todo un poco" Es típico que durante los festejos se muestren grandes cantidades de alimentos en la mesa, por ello, la sugerencia es servir en platos pequeños para regular la ración de alimentos y poder probar de todos los platillos, pero de forma moderada.

5. Disfruta de manera consciente. Aunque la comida tiene un factor relacional, no olvides que también debes disfrutar conscientemente para no comer por la inercia del momento o la compañía de familiares o amigos. Piensa en no distraerte pon atención en lo que has comido durante los festejos o reuniones.

6. Muchas verduras. Aún en un plato pequeño se sugiere llenar la mayor parte con ensalada y verduras pues aportan mayor cantidad de fibra, vitaminas, minerales y agua que aportan mayor saciedad.

7. Decir no. La relación con tus alimentos es importante, por ello, aprender a decir "no gracias, es suficiente" o "no gracias, estoy lleno" hará que tomes mejores decisiones y evitar la culpa que suele experimentarse después de comer en exceso.

Finalmente, especialistas de la Secretaría de Salud (Ssa) sugieren cocinar los platillos típicos de la temporada con proteína libre de grasa y consumir más vegetales. No olvides seguir las medidas de prevención ante la pandemia de covid y evita que los excesos puedan enfermarte durante los festejos en casa.