5 beneficios de los esquites para la salud que te sorprenderán

Los esquites son uno de los antojitos mexicanos más populares y que en muchas ocasiones es señalado como una "comida que engorda", sin embargo, la receta típica aporta gran variedad de nutrientes , además que consumirlos moderadamente no debe representar ninguna preocupación respecto al peso corporal como revela información de El Poder del Consumidor.

El esquite o esquite es un antojito mexicano que es muy popular, particularmente en el centro del país y está elaborado con grano del elote tierno y su nombre proviene del náhuatl Ízquitl, de Icehqui "tostar (en comal)".

Por otro lado, una publicación en El Poder del Consumidor, refiere que los esquites que se conocen en la actualidad son preparaciones modificadas, consideradas como mestizas. Los ingredientes prehispánicos son el elote, el epazote y el chile, pero ingredientes como el limón se agregaron posteriormente con la llegada de los españoles y la mayonesa es añadida en siglo XIX, como parte de la influencia francesa.

5 beneficios de los esquites para la salud

En ese sentido, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), refiere que el maíz siempre ha sido la base de la alimentación de los mexicanos:

"Con él se pueden elaborar múltiples alimentos, así que en esta ocasión hablaremos de dos de sus más populares presentaciones: el elote y los esquites".

Así, respecto a los nutrientes y beneficios de los esquites para la salud, lo principal es que está elaborado con maíz, un cereal altamente nutritivo que aporta energía, almidones y fibra en la dieta por lo cual resulta una preparación saciante que ayuda a controlar el apetito y favorece un nivel de hidratación adecuado.

1. Cerebro sano. El maíz de los elotes es rico en potasio y ácido fólico, nutrientes que benefician loa salud y funciones cerebrales.

2. Músculos. Los esquites aportan también vitamina B1, nutriente reconocido por sus beneficios en el sistema muscular y el sistema nervioso, además de ayudar en la formación de glóbulos rojos.

3. Visión sana. El elote amarillo como el que se utiliza en la receta tradicional, aporta vitamina A la cual resulta esencial para la salud visual, crecimiento, y mantenimiento de las células.

4. ¿Adiós cólicos? Uno de los ingredientes centrales de los esquites es el epazote, una planta nativa mexicana que se aprecia como condimento pero también por sus beneficios para la salud, por ejemplo, disminuye los cólicos estomacales, intestinales y aquellos producidos por la menstruación. Es importante señalar que el epazote contiene un aceite llamado ascaridol que consumido en grandes cantidades resulta tóxico, por lo que se sugiere consumirlo en pequeñas cantidades.

5. Antioxidantes. El chile es otro de los componentes principales del esquite y aporta vitaminas que protegen del envejecimiento prematuro como la vitamina A y C. El chile también aporta fibras y minerales esenciales.

Vitamina C. Con los esquites no puede faltar el limón, un ingrediente que aporta vitamina C de la cual se reconoce el fortalecimiento del sistema inmune al incrementar las "defensas" naturales del cuerpo para así prevenir enfermedades de las vías respiratorias.

Como te darás cuenta los ingredientes que se utilizan para preparar los esquites son típicos mexicanos y de alto valor nutritivo, sin embargo, agregar ingredientes como mayonesa, mantequilla o crema en exceso, puede ser innecesario y hacer que el antojito no sea tan "saludable".

¿Esquites saludables?

Por lo anterior, la recomendación de los especialistas es consumir los esquites como aperitivo o colación y recordar que la preparación tradicional consiste en asar o tostar el grano de elote pero en la actualidad se ha vuelto más común hervir el grano de elote en agua con sal, epazote y otras hierbas de olor o en ocaciones con patas de pollo.

En el centro de México, los esquites también se sofríen en aceite vegetal o mantequilla junto con ajo, cebolla, chile y hojas de epazote, sazonados con sal como refiere también la información de la Secretaría de Salud:

"Ambas presentaciones, tanto hervidas como sofritas, se sirven en vaso, se toman calientes y con cuchara, y se les agrega jugo de limón, chile, y sal. En algunos lugares se les agrega mayonesa o crema y queso rallado. En Monterrey por ejemplo, se sirve el grano de elote hervido con crema o mayonesa, queso blanco y queso amarillo fundido".

Finalmente, no olvides consultar con tu especialista en Nutrición acerca de este y otros alimentos nutritivos, además de tomar en cuenta la siguiente información:

"Aunque es común agregar crema o mayonesa en su preparación, se recomienda consumir el elote hervido con limón, un poco de chile en polvo y una pizca de sal, para evitar el consumo de grasas provenientes de la crema o mayonesa, que son altas en grasas saturadas, aumentando el contenido calórico y el riesgo de obesidad y enfermedad cardiovascular. Sin embargo, se pude agregar una pequeña cantidad si se consumen ocasionalmente".

Con información de: El Poder del Consumidor y Secretaría de Salud