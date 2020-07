5 alimentos que pueden causarte estreñimiento (y nadie te advirtió)

Sus niveles de fibra y grasa tendrían mucho que ver

ADRIÁN AGUIRRE 08/07/2020

08/07/2020 12:16 hrs.

Si tienes menos de tres evacuaciones por semana, puedes tener estreñimiento. El estreñimiento ocasional es muy común, pero existe gente que experimenta estreñimiento crónico, el cual puede hacer que se esfuercen mucho a la hora de evacuar o interferir en sus rutinas diarias. Aquí te dejamos 5 alimentos que pueden causar estreñimiento (y que seguramente no te habían dicho)

Existen algunos alimentos que pueden funcionar como laxantes naturales y algunos otros que, por el contrario, pueden causar dificultar la salida de la heces.

De acuerdo con los especialistas, los factores más frecuentes del estreñimiento son: ser mujer y la edad avanzada.

"En las personas de 65 años o más en la comunidad, la prevalencia es del 26% para las mujeres y del 16% para los hombres", menciona una investigación publicada en The College of Family Physicians of Canada.

¿Qué alimentos pueden causar estreñimiento? Aquí te dejamos 5 de ellos.

5 alimentos que pueden causar estreñimiento

1) Lácteos: Es una causa común de estreñimiento, por lo menos para algunas personas.

Una investigación publicada en el journal Nutrition & Dietetics que revisó estudios durante 26 años encontró que algunos menores que tenían estreñimiento crónico tuvieron mejoras cuando dejaron de tomar leche de vaca.

El National Institute on Aging menciona que las personas pueden estreñirse si no ingieren suficientes alimentos ricos en fibra y que algunos productos consumidos en grandes cantidades como lácteos y huevos, entre otros, pueden causar estreñimiento

2) Carnes rojas: Contiene poca fibra y mayor cantidad de grasa, lo que genera que el cuerpo tarde más en digerirlas. Una buena opción puede ser reemplazar productos de carne roja con frijoles, lentejas o chícharos.

3) Comida rápida: Al igual que las carnes rojas, la mayoría de los alimentos "chatarra" contienen poca fibra y mucha grasa, por lo que su digestión es complicada.

La cantidad de sal en estos alimentos tampoco ayudan. Se sabe que la sal absorbe el agua y al consumir productos chatarra, aumentamos el nivel de sal, lo que hace que ésta absorba el agua de las heces, las seque y dificulte su expulsión.

4) Bebidas alcohólicas: si bien no es un alimento como tal, las bebidas con alcohol se suelen mencionar como una causa probable de estreñimiento.

Es posible que los efectos varíen de persona a persona, ya que si bien se sabe que el consumo de alcohol en grandes cantidades puede aumentar la cantidad de líquidos que perdemos a través de la orina y causar deshidratación, algunas personas informaron haber experimentado diarrea en lugar de estreñimiento.

"Las dosis bajas de alcohol aceleran el vaciado gástrico, mientras que las dosis altas retrasan el vaciado y ralentizan la motilidad intestinal", se puede leer en un artículo publicado en el American Journal of Gastroenterology.

5) Alimentos con gluten: Lo puedes encontrar en trigo, cebada o el centeno. Algunas personas son intolerantes al gluten y cuando lo consumen, su sistema inmune ataca su intestino. Se dice que estos individuos tienen enfermedad celíaca.

La gente intolerante al gluten pueden ser más propensas a padecer estreñimiento cuando consumen gluten o trigo.