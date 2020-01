3 bebidas con canela para mejorar la salud

Tomar bebidas con canela puede ser muy saludable, especialmente para controlar la glucosa, el colesterol y el peso de forma natural

28/01/2020

La canela es una de las especias antiguas más conocidas, ya que le da un sabor y aroma único a los alimentos y bebidas. Pero no solo eso, también aporta múltiples beneficios a la salud que pueden ser un aliado para lograr un peso sano. Para que te animes a consumirlo con más frecuencia, te decimos cuáles son las mejores bebidas con canela.

Bebidas con canela

La canela proviene de un árbol conocido como canelo que en su estado silvestre, puede alcanzar hasta los 10 metros de altura.

Esta especia es comestible 100% y de acuerdo a la Dra. Ana Bellón, médico especialista en Medicina de Familia y experta en Nutrición, se puede consumir en polvo o la misma ramita.

Entre los beneficios de la canela, la doctora Bellón resalta:

Es fuente de hierro, calcio, fibra, vitaminas C y B1 y selenio

Tiene pocas calorías (solo 6 por cucharada)

Ayuda a disminuir la glucosa en sangre

Controla los niveles de colesterol malo (LDL) y triglicéridos

Contiene propiedades anticoagulantes

Estimula funciones cerebrales, sobre todo en adultos de edad avanzada

Nos ayuda a relajarnos con su aroma

Lo mejor de la canela es que puedes consumirla de muchas formas, y una de las más atractivas es por medio de tés e infusiones. Por ello, debes conocer cuáles son las mejores bebidas con canela que además de mejorar la salud, pueden ser un aliado para lograr un peso sano.

1. Té de canela con miel

Además de que el aroma de esta deliciosa combinación es exquisita, tomar té de canela con miel puede prevenir muchas enfermedades respiratorias.

De acuerdo a la US National Library of Medicine Institutes of Healt, esta bebida con canela combate y previene problemas como resfriados, gripe, faringitis y hasta bronquitis, ya que la canela contiene propiedades antiinflamatorias y antisépticas.

Lo ideal es que lo disfrutes caliente, por lo que también es una opción deliciosa para quitarte el frío.

2. Canela con jengibre

Las infusiones de canela con jengibre tienen propiedades expectorantes, despejan la nariz y alivian los problemas respiratorios.

Pero también se recomienda para tratar molestias gastrointestinales y estimular el apetito cuando se han perdido las ganas de comer.

3. Canela con manzana

Unir las propiedades de la canela con las de la manzana puede ser muy saludable, ya que es una fruta recomendada para prevenir la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares. Contiene pectina, histidina y quercetina, según un análisis realizado por El poder del Consumidor.

Estas características de la fruta nos ayudan a controlar el colesterol malo y el azúcar en sangre, además de que la cáscara de la manzana aporta fibra para evitar el estreñimiento y mantener la flora intestinal saludable.

En este caso, puedes disfrutar de esta bebida fría o caliente, en ambos casos es muy benéfica para la salud.

Recuerda que no debes agregar azúcar a ninguna de estas bebidas con canela ni tampoco debes abusar de su consumo, ya que en grandes cantidades la canela puede ser tóxica. Tómalas un par de veces a la semana y alterna con otras bebidas saludables o agua simple purificada.

En caso de padecer enfermedades crónicas o estar bajo un tratamiento médico, siempre debes consultar al especialista antes de consumir cualquier remedio natural.

