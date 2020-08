10 inesperados beneficios de la tuna para la salud

La tuna contiene gran variedad de vitaminas, minerales y otros compuestos que pueden beneficiar la salud y estado de nutrición.

11/08/2020

11/08/2020 13:07 hrs.

¿Sabías que México es el principal productor de tunas en el mundo? Las hay de pulpa verde, clara, amarillas, rojas, naranjas y hasta púrpuras, pero ¿conoces los beneficios de las tunas para tu salud y nutrición? Te las contamos.

Al respecto, información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) refiere que las tunas son una fruta a la cual se le han atribuido tradicionalmente propiedades medicinales, particularmente por su contenido de antioxidantes y el efecto antinflamatorio relacionado con su consumo.

Los increíbles e inesperados beneficios de las tunas para tu salud

La tuna es una fruta que proviene de distintas especies de nopal tunero que ofrecen una variedad amplia de sabores, tonalidades, formas y tamaños, aunque El Poder del Consumidor refiere que la variedad de tuna más consumida a nivel nacional es la "Reina" de pulpa blanca o verde clara.

En ese sentido, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) señala que son tres los principales estados productores de tuna en México: Zacatecas, Puebla y el Estado de México que representan hasta el 80% de la producción nacional de tuna con 275 toneladas. A nivel mundial México contribuye con el 50% de la producción total de dicha fruta.

La tuna, contiene gran variedad de vitaminas, minerales y otros compuestos que pueden beneficiar la salud y estado de nutrición. Conoce los beneficios de la tunas.

1. Antioxidantes. Reducen la oxidación de algunas grasas para evitar la obstrucción de las arterias. Las tunas que aportan mayor cantidad de antioxidantes son las de color púrpura, tojo y amarillo, debido a sus pigmentos llamados betalaínas.

2. Vitamina C. Esta vitamina funciona también como antioxidante pero también fortalece el sistema inmunológico.

3. Fibra. Una tuna mediana aporta hasta cuatro gramos de fibra, por lo tanto, es una alternativa que puede beneficiar la digestión.

4. Contra el cáncer. Los fitoquímicos que aporta, entre ellos flavonoides y compuestos fenólicos se asocian con un efecto anticancerígeno.

Cáncer, diabetes y colesterol alto...

5. Próstata y colon sanos. Un estudio publicado en Journal of Agricultural and Food Chemistry muestra que el jugo de tuna puede proteger contra el cáncer de colon y el cáncer de próstata, aunque como siempre te hemos dicho, no existe un alimento o jugo "mágicos", incluir tuna en tu alimentación habitual puede aportarte nutrientes esenciales para tu salud y desarrollo.

6. Control del azúcar en sangre. Su contenido de fibra soluble, particularmente la pectina, permite la reducción de las concentraciones de glucosa o azúcar en sangre. Pese a lo anterior, las personas con diabetes deben consultar con su especialista acerca del consumo de tunas para conocer su porción ideal.

7. Colesterol. Nuevamente, su aporte de fibra resulta benéfica pues permite una menor absorción de colesterol hacia la sangre, lo cual permite disminuir el riesgo de obstrucción de las arterias y de enfermedades cardiovasculares.

8. Gastritis. El Poder del Consumidor menciona además que la tuna tiene efecto antiácido y protector de la mucosa gástrica, lo cual la convierte en un alimento recomendado para la gastritis.

9. Rica en minerales. Las tunas también aportan gran variedad de minerales, principalmente potasio, calcio, magnesio y fósforo, los cuales benefician la salud en general.

10. Agua. Aporta también agua y por ello, también resulta una alternativa para hidratarte de forma natural.

¿Necesitas otra razón para comer tunas? Recuerda consultar a tu especialista en Nutrición acerca de los alimentos y cantidades ideales para tu plan de alimentación equilibrado.