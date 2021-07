10 beneficios del hinojo en tu alimentación diaria

Te recomendamos: 7 beneficios del tamarindo para tu salud que debes conocer

En ese sentido, conforme información publicada en la revista Medicamentos Herbarios Tradicionales (MHT), el hinojo es una hierba con hojas de hasta 30 cm de largo que en la medicina tradicional se utilizó frecuentemente para calmar algunos dolores:

“En medicina tradicional se utiliza toda la planta, en especial las partes aéreas. Es necesario destacar que lo que popularmente se denomina “semilla” de hinojo es en realidad el fruto de la planta (las semillas verdaderas (dos) están en el interior de la cápsula)”.

Además de lo anterior, la información de MHT refiere que toda la planta tiene aplicación culinaria pues sus hojas pueden agregarse a las ensaladas, pescados, salsas y guisos mientras que la raíz y el trato pueden consumirse crudos en ensaladas, por otro lado, las semillas se utilizan como condimento, en la fabricación de repostería o licores.

Al respecto, información en Webconsultas detalla que el hinojo es una planta que comienza a florecer a mediados de junio, o ya en julio, y fructifica en agosto o septiembre, pero puede variar mucho en función de la climatología y la altitud, además que su composición bioquímica y nutricional es destacable:

“En los frutos (mericarpos), no semillas como muchos creen (las semillas se hallan en su interior), encontramos los siguientes componentes bioquímicos: azúcares, fitosteroles, cumarinas y aceite esencial con anetol, estragol, limoneno, fencona, pineno y otros componentes volátiles. El aceite esencial se concentra principalmente en la semilla, pero se reparte por toda la planta. En las hojas: azúcares (glucósidos), cumarinas, aceite esencial. En el cogollo: fibra, sales minerales (potasio, calcio, magnesio y fósforo, y vitaminas A y B3)”.

Gracias a los nutrientes anteriormente mencionados, algunos beneficios del hinojo en tu alimentación son:

1. Digestión. Las personas que experimentan indigestión o digestión lenta, pueden consumir este alimento pues ayuda en el alivio de los espasmos gastrointestinales. También puede consumirse cuando se presenta diarrea.

2. ¿Antojo? El hinojo sí puede calmar tu apetito y también mejorar la hidratación por su alto contenido de agua.

3. Gases. Este alimento ayuda a la eliminación de gases, flatulencias, meteoritos, mal sabor de boca y halitosis o mal aliento.

4. Contra la retención de líquidos. Al aumentar la diuresis, el hinojo puede ser un alimento auxiliar en la retención de líquidos, edema o sobrepeso por retención.

5. Presión arterial. El efecto diurético del hinojo también puede ser útil contra la hipertensión arterial o presión arterial alta, particularmente, se sugiere el consumo de la raíz del hinojo.

6. Síndrome premenstrual. El hinojo puede consumirse cuando se presentan menstruaciones escasas o dolorosas pues mejora las molestias asociadas con el síndrome premenstrual.

7. ¿Menopausia? El consumo de hinojo en la menopausia puede disminuir algunos de los síntomas más molestos como la retención de líquidos, dolores lumbares, ansiedad falta de sueño o los gases.

8. Antioxidantes. Los extractos de las semillas de hinojo pueden considerarse una fuente importante de antioxidantes naturales que ayudan en la prevención de algunas enfermedades.

9. Anemia. Este alimento puede ser incluido en el plan de alimentación para el tratamiento de la anemia, pues concentra distintos nutrientes esenciales.

10. Sistema inmunológico. El hinojo es un aliado del sistema inmunológico pues aporta un gran número de vitaminas y minerales.

Más allá de los beneficios del hinojo...

Una recomendación importante de los especialistas es no tomar té de vino concentrado, particularmente deberán evitarlo las mujeres embarazadas y no debe combinarse con antibióticos pues podría provocar reacciones alérgicas en algunas personas. Finalmente, recuerda que no existe un alimento “Mágico” o alimento “milagro” y que siempre será necesario consultar con un especialista como la publicación en MHT advierte:

“Estos productos tienen el carácter de auxiliares sintomáticos y no reemplazan lo indicado por el médico en el tratamiento de una enfermedad. Al consultar al médico infórmete que está usando esta hierba medicinal. Evite su preparación en utensilios de aluminio”.

Con información de: Webconsultas