1 de cada 100 mexicanos padece intolerancia de por vida al gluten

Alicia Paz tiene 36 años y fue diagnosticada con enfermedad celiaca a los 15. Desde su infancia se le presentaron varios síntomas pero los médicos no supieron decirle qué tenía y le mencionaban que padecía cualquier otra afección excepto la intolerancia permanente y de por vida al gluten.

"Te diagnostican todo menos la enfermedad celiaca. Mis primeros recuerdos de procesos médicos vienen de alrededor de que tenía 4 años. Me sacaban sangre aproximadamente cada 6 meses porque me veía muy delgada, muy pálida, presentaba muchos problemas abdominales", recuerda Alicia, quien acepta contar su historia para SuMédico.

¿Qué es la enfermedad celiaca?

La enfermedad celiaca es definida por la Celiac Disease Foundation de Estados Unidos como una enfermedad autoinmune grave que se da en personas genéticamente predispuestas. De acuerdo con esta fundación, el padecimiento se refleja en que la ingestión del gluten daña el intestino delgado.

Al respecto, la presidenta de la asociación ACELMEX Asistencia al Celíaco de México, A.C., Cecilia Fonollá Belforte, comenta para SuMédico que se trata de una enfermedad hereditaria y que tanto ella, como sus hijos, son celíacos.

De acuerdo con la Fundación de la Enfermedad Celiaca de EUA, se estima que 1 de cada 100 personas en todo el planeta son afectadas por la enfermedad celíaca. En nuestro país se tiene el mismo registro lo cual equivale a 1.3 millones personas en México, menciona la presidenta de ACELMEX.

La Celiac Disease Foundation resalta que las personas que tienen un familiar de primer nivel con enfermedad celíaca padre, hermano) presentan un riesgo de 1 en 10 de desarrollar esta afección.

"Se trata de una enfermedad subdiagnosticada, ya que dos millones y medio de personas en Estados Unidos no están diagnosticados y corren el riesgo de sufrir complicaciones de salud a largo plazo", advierte esta institución.

¿Qué es el gluten?

En palabras de Fonollá Belforte, el gluten es una proteína presente en algunos cereales como trigo, avena, centeno o la cebada y en todos los alimentos compuestos por estos cereales o por sus derivados, como harinas y almidones, pan, pasta, galletas o pasteles.

"Puede encontrarse el gluten en alimentos insospechables, a los que les añaden harinas y almidones. Estos pueden ser dulces, enlatados, embutidos, consomés, especias, pasta de dientes...", advierte la experta, quien recomienda revisar el etiquetado de los productos con cautela.

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad celiaca?

La especialista apunta que nuestras paredes intestinales se encuentran recubiertas de protuberancias, que son llamadas vellosidades intestinales. Estas son indispensables para que nuestro organismo pueda absorber los alimentos ingeridos. Sin embargo, cuando alguien con la enfermedad celiaca consume gluten, sus vellosidades intestinales se aplastan y dejan de funcionar, por lo que sus comidas no son asimiladas y son evacuadas con las heces.

Los síntomas de la enfermedad celiaca son muchos y muy variados, explica la experta, siendo algunos de ellos:

+ Diarrea crónica

+ Anemia

+ Debilidad generalizada

+ Cambios de carácter

+ Pérdida de peso

+ Vómito

+ Palidez

+ Dolor abdominal recurrente

+ Depresión y problemas neurológicos

+ Retraso de crecimiento en niños

+ Distensión abdominal

+ Falta de apetito

+ Flatulencias

+ Estreñimiento

+ Erupciones cutáneas

+ Fracturas espontáneas

+ Cefaleas

+ Artritis

+ Raquitismo

"De repente me dolía mucho la piel. Tenía dolor de rodillas y articulaciones a los 14, 15 años. No eran síntomas muy característicos de la enfermedad celíaca": Alicia

"Yo no tenía síntomas muy típicos de la enfermedad celiaca... no sabían qué tenía"

¿Quién te ayuda cuando no saben lo que tienes? Alicia recuerda que desde los 4 años hasta los 15, casi 16, ella se la pasó con diferentes síntomas de todo tipo: aftas bucales, inflamación y muchas colitis para una edad tan pequeña, entre otras molestias.

"De repente me dolía mucho la piel, tenía dolor de rodillas a los 14 años, presentaba dolores en mis articulaciones, migraña... no eran síntomas muy típicos de la enfermedad celíaca. No tenía anemia ni problemas del crecimiento y por ello era un poquito más complicado mi diagnóstico", revela.

Su diagnóstico no fe corto, explica. Lo empezó sobre los 15 años y fue por un brote muy fuerte de dermatitis herpetiforme en brazos y piernas. En aquel entonces, por situaciones económicas, acudía únicamente el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"El médico de cabecera nada más me veía y decía "ahí viene esa niña...". Por azares del destino, se fue de vacaciones y fue a cubrirlo otro especialista, que nada más al verme, me dijo que era una intoxicación alimentaria. Me puso una semana a dieta de verduras al vapor, porque para él mi condición era porque había comido algo echado a perder", relata Alicia.

El cambio tuvo un buen efecto y su dermatitis herpetiforme se le bajó en gran manera, así que le recomendó volver en 15 días. Ella lo hizo, con la presencia otra vez de dicho problema cutáneo, y el especialista le dijo que seguramente tenía que ver con un tipo de alergia, aunque no sabía de qué, pues si hubiera sido una alergia alimentaria, tendría que haber desaparecido la dermatitis en su totalidad.

"Nos recomendó cambiar detergentes, limpiar a profundidad... en el inter me transfirió después de dos citas más con una dermatóloga, porque aparentemente lo mío eran más problemas de la piel", confiesa Alicia.

¿Qué pueden comer las personas con enfermedad celiaca?

La presidenta de la asociación ACELMEX Asistencia al Celíaco de México, A.C., Cecilia Fonollá Belforte informa que las personas con enfermedad celiaca pueden comer:

+ Carne

+ Pescado

+ Frutas

+ Verduras

+ Arroz

+ Maíz

+ Tapioca

+ Leche

+ Huevo en sus estados naturales y cocidos en la forma que desee: Hervidos, fritos, asados, al horno

¿Cómo se diagnostica la enfermedad celiaca?

La presidenta de ACELMEX señala que la enfermedad celiaca se diagnostica mediante análisis de sangre (que incluya marcadores serológicos de enfermedad celiaca como son anticuerpos antigliadina, antiendomisio y antitransglutaminasa tisular). Sin embargo, su diagnóstico se complica porque recientemente se ha conocido que hay diferentes formas clínicas de enfermedad celíaca (clásica, atípica, silente, latente, potencial), indica Cecilia Fonollá.

"Por ello, para el diagnóstico de certeza de la enfermedad celíaca es imprescindible realizar una biopsia intestinal", especifica.

La enfermedad celiaca NO SE CURA; se trata de una condición permanente, que se neutraliza con una dieta estricta SIN GLUTEN que la persona celíaca debe de realizar a lo largo de su vida. Cumpliéndola, revierte la mala situación en la que se encontraba, convirtiéndose en un individuo totalmente normal.