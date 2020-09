¿Es seguro ir al cine durante la pandemia?

Recuerda que si no es indispensable salir, lo mejor para prevenir el contagio y la propagación del covid-19 es que te quedes en casa

ADRIÁN AGUIRRE 08/09/2020

08/09/2020 18:37 hrs.

El semáforo epidemiológico ha permitido la reapertura de algunas actividades con un cupo limitado de personas y en nuestro país, algunos cines ya retornaron a sus actividades con todas las medidas sanitarias y de prevención. Sin embargo, ¿son seguros los cines durante la pandemia de covid-19? Esto es lo que dicen los expertos.

Ir al cine en la pandemia: ¿Es seguro?

Hace poco, expertos de la Asociación Médica de Texas realizaron una lista de las actividades con mayor y menor riesgo de contagio y entre las que representaban mayor probabilidad de contagio para las personas, se encontraba el ir al cine.

De acuerdo con la doctora y profesora de epidemiología en la Escuela de Salud Pública Fielding de la UCLA, Anne Rimoin, la respuesta es "no es seguro". En una entrevista con Health, la especialista detalló lo siguiente:

"El virus se transmite a través de gotitas que salen cuando respiramos, reímos o hablamos y un cine es un lugar donde te sientas en una habitación llena de extraños comiendo y bebiendo durante dos o tres horas con una ventilación a veces no tan adecuada. Este es exactamente el tipo de escenario que debemos evitar si queremos reducir la posibilidad de que el virus se propague", comentó Rimoin.

Sobre la reapertura de cines en algunas partes del mundo y las medidas de seguridad que se deberán tomar:

En algunas partes del mundo ya volvieron a abrir los cines y hay gente asistiendo a ellos. Sin embargo, esto no significa que sean lugares 100% seguros para evitar la propagación y el contagio del nuevo coronavirus.

Por ello, la Asociación Nacional de Propietarios de Cines describe algunos protocolos que deberán tomar tanto los empleados como las personas que acudan a los cines:

+ Uso de cubrebocas: todos los empleados y usuarios deberán usarlo en todo momento. A quien se rehúse a utilizarlo, se le negará la entrada

+ Distancia social: se debe mantener una distancia física adecuada (2 metros) entre clientes, salvo los miembros que vayan juntos

+ Capacidad reducida: Los cines deberán explorar opciones para minimizar el número de personas en una sala de cine y que éstos, a menos de que vayan juntos, estén a una sana distancia el uno del otro

+ Aire acondicionado: todas las salas deberán tener un aire acondicionado que sirva correctamente con la mayor ventilación siempre que sea posible

+ Lavado de manos: Los empleados deberán recibir capacitación sobre las prácticas de higiene de las manos y lavárselas con frecuencia

+ Alcohol en gel: Tanto usuarios como el personal del cine deberán ponerse gel desinfectante con 60% de alcohol. Para esto, los botes deberán estar en un área de fácil acceso y el personal deberá alentar a las personas a que lo hagan

+ Limpieza constante: Las salas deberán ser desinfectadas y limpiadas rigurosamente entre funciones. Las superficies de alto contacto deberán ser limpiadas periódicamente con un desinfectante

+ Cuidados mutuos: Se deberán minimizar las transacciones en efectivo y fomentar el uso de tarjetas de crédito o pago electrónico (algunos cines permiten la compra de boletos en línea y para entrar se escanea el código recibido por el usuario) siempre que sea posible.

+ Capacitación de empleados: Todos los empleados deberán recibir capacitación sobre el covid-19 para que puedan conocer los signos y síntomas, así como los procedimientos y políticas del cine

Recuerda que si no te sientes bien, lo mejor es quedarte en casa y que la sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos con agua y jabón, la sana distancia y el cubrirse con la parte interior del codo cuando se tose o estornude siguen siendo la mejor manera de prevenir y evitar los contagios y la propagación de covid-19. Cuidándote tú, cuidas a los demás. Si no tienes que salir, no salgas.

