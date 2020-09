Mieloma múltiple, la causa de más de 1,300 fallecimientos en México

Se trata de un padecimiento que le da más a personas de 50 a 59 años y que es más frecuente en hombres que en mujeres

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 05/09/2020

05/09/2020 06:20 hrs.

Hablar de mieloma múltiple es referirse a un tipo de cáncer que comienza en las células del plasma y que constituye del 10 al 15% de los canceres hematológicos o de la sangre.

Su diagnóstico se realiza mediante análisis de sangre, examen de médula ósea, análisis de orina y pruebas de diagnóstico de imagen.

México ocupa el cuarto lugar en prevalencia e incidencia de mieloma múltiple y, al ser el 5 de septiembre el día mundial de mieloma múltiple, aquí te dejamos lo que debes saber.

Puedes leer: Cánceres de la sangre, vinculados a una enfermedad covid-19 más grave

Mieloma múltiple: un tipo de cáncer no tan común pero con alta mortalidad

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer, en 2019 México registró más de 1,300 fallecimientos por mieloma múltiple, más de 1,600 nuevos casos y GLOBOCAN señala que actualmente existen 1.3 casos por cada 100 mil habitantes.

"Se llama "Mieloma" por la palabra "miel". Porque es la parte más central de una cosa que la contiene, que es la parte medular, y adentro se encuentra esa parte de la miel. Siempre que en hematología hablamos de "miel", nos referimos a algo que tiene que ver con la médula. Se le agrega el "Múltiple" porque no tiene un comportamiento que se disemina de manera uniforme", detalló el doctor y especialista en hematología, Álvaro Cabrera García.

Las cuatro causas principales de muerte en pacientes con mieloma múltiple, indica el experto, son:

+ Neumonía

+ Insuficiencia Renal

+ Problemas cardíacos

+ Sangrado

Se trata de un padecimiento que le da más a personas de 50 a 59 años y que es más frecuente en hombres que en mujeres.

La American Cancer Society menciona que en el mieloma múltiple, la proliferación de células plasmáticas en la médula ósea puede causar recuentos bajos de células sanguíneas, ya que puede desplazar a las células productoras de células sanguíneas normales.

"Puede causar anemia, un bajo nivel de plaquetas en la sangre y leucopenia", detalla esta sociedad y añade:

"Si la tasa relativa de supervivencia a 5 años para una etapa específica de mieloma múltiple es 60%, esto significa que las personas que padecen ese cáncer tienen, en promedio, alrededor de 60% de probabilidades, en comparación con las que no padecen ese cáncer, de vivir al menos 5 años después de recibir el diagnostico"

Factores de riesgo del mieloma múltiple:

El Hospital Clinic de Barcelona informa que los factores de riesgo de mieloma múltiple son los siguientes:

+ Edad avanzada

+ Género

+ Radiación

+ Herencia

+ Células sanguíneas

¿Cuáles son los síntomas de mieloma múltiple?

Mayo Clinic detalla que cuando se presentan signos y síntomas en mieloma múltiple, pueden ser los siguientes:

- Sed excesiva

- Pérdida de peso

- Confusión o neblina mental

- Estreñimiento

- Pérdida de apetito

- Fatiga

- Infecciones frecuentes

- Debilidad o entumecimiento en las piernas

- Dolor de huesos (en especial la columna o el pecho)

- Náuseas

También te puede interesar: Prueba de sangre sería un gran avance para detectar Alzheimer

¿Cómo se trata el mieloma múltiple?

Mayo Clinic señala que el mieloma múltiple se trata mediante quimioterapias, corticosteroides, trasplantes de médula ósea y radioterapias.

No es una enfermedad barata

El coordinador de grupos de pacientes de la Asociación Mexicana de la Lucha contra el Cáncer, Patricio González, detalló que el costo total de los medicamentos para tratar el mieloma múltiple oscila entre los 11 mil y los 33 mil pesos.

"Mi espalda era la que me molestaba"

Paula Leticia, de 59 años, fue diagnosticada en junio de 2017 con mieloma múltiple y la parte posterior de su cuerpo fue la que le indicó que algo no estaba del todo bien:

"Me atendí en mayo. Anteriormente había tenido molestias y dolor en mi espalda. Cuando fuimos haciendo estudios nos dimos cuenta de que lo tenía. Ya con los estudios correspondientes fui al Seguro Social donde me atienden hasta hoy. Mi doctora fue fundamental en mi tratamiento porque como ya había otros pacientes ahí que estaban en otra etapa, me sugirió que hablara con ellos. Mi tratamiento inicial fue de seis meses. El tratamiento que recibí me permitió ser candidata a trasplante de médula ósea", explicó Paula.