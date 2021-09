"Me siento solo y discriminado por ser homosexual; me quiero suicidar"

El suicidio no es una decisión sino una consecuencia de una enfermedad. Más del 50% de los suicidios se relaciona con depresión: experto.

"Me quiero suicidar. Tengo 26 años y me siento solo y discriminado por ser homosexual. Me gustaría tener una pareja con quien compartir mi vida, pero no es posible ya que soy poco atractivo y pobre", reconoce Emmanuel.