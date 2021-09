El tener que regresar a las oficinas en esta nueva normalidad y volver a tratar con el tránsito de la ciudad al llevar a tus hijos a la escuela puede causar estrés que a la larga si no lo tratas puede convertirse en un agotamiento mental.

5 consejos para recuperarse del agotamiento mental

El compañero inseparable del agotamiento mental es el estrés: el frenético ritmo de vida que llevan la mayoría de las personas hacen que el estrés aparezca en cualquier momento, no solo a nivel laboral. De hecho, cuando el estrés se prolonga durante demasiado tiempo puede provocar: insomnio, falta de descanso por las noches, cansancio físico, dolor de cabeza, falta de energía, irritabilidad, peor productividad y resultados y apatía.

Estos 5 consejos pueden ayudar para recuperarse del agotamiento mental:

1. Realiza actividades que te ayuden a desconectar

Ya sean actividades físicas o no, es bueno tener un rato al día para poder desconectar de todo. El deporte ayuda a mucha gente, así como realizar otras actividades como bailar, cocinar o, simplemente, ver una película. Meditar también es una gran medida para desconectar y conocerte a ti mismo. Si eres consciente de que existe una actividad que te ayuda a desconectar, guarda un tiempo del día para hacerlo.

(Foto: Freepik)

2. Aprende a decir no

Ya sea por miedo a defraudar o por no querer pedir ayuda dices que "sí" a todo, aunque esto te conlleve un gran estrés. Aprender a decir "no" no es sencillo pero esto puede aportar grandes beneficios a nivel físico y mental.

3. Prioriza las preocupaciones y gestiona bien tu tiempo

Es fácil decirlo, pero es necesario tener una escala de prioridades para no preocuparse por todo. Además de relativizar, es importante no preocuparse de cosas que todavía no han pasado o de las cuales no puedes hacer nada al respecto para poder cambiarlas.

(Foto: Pinterest)

4. Delega responsabilidades

Lucha contra esa sensación de que solo tú puedes resolver las cosas. Aquellas personas con un sentido de responsabilidad excesiva (piensa que si quieres que algo se haga bien debes hacerlo tú mismo) son más vulnerables al agotamiento. Y a veces ese pensamiento puede ser cierto en cuanto a tu disertación, tus pacientes, a veces tú eres el único que puedes estar a cargo. Pero también a veces se pueden delegar cosas, intenta hacerlo de la manera de lo posible.

5. Toma unas vacaciones

Es posible que tu agotamiento mental sea tan grande que la única solución sea tomar unas buenas vacaciones. Recuerda que alejarte de tu día a día para tomar otra perspectiva y desconectar de la rutina son esenciales para la mente.

(Foto: Freepik)

El agotamiento mental no es algo que deba tomarse a la ligera. Al igual que cuidas tu cuerpo, es necesario cuidar tu mente. Cuando algo no funciona, el cerebro se encarga de decirlo mediante algunos síntomas. Si observas que empiezas a sentir demasiado estrés, que no llegas a todo y que quieres pero no puedes, es momento de plantearte que estás sufriendo agotamiento mental.

(Con información de: Eden y El Confidencial)