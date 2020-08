Melanoma: Descubren gen que explicaría mayor supervivencia de mujeres

El cromosoma X tendría mucho que ver...

14/08/2020

14/08/2020 20:18 hrs.

El melanoma es un tipo de cáncer de piel que es menos frecuente que otros cánceres de piel, pero que resulta más peligroso debido a que es mucho más probable que se propague a otras partes del cuerpo si no se descubre y se trata a tiempo.

Se trata de un padecimiento que afecta a 3500-3700 personas al año en México.

Ahora, unos científicos encontraron que un gen en las mujeres puede incrementar su supervivencia, a comparación de los hombres. ¿De qué se trata? Aquí te lo explicamos.

Descubren gen que explicaría mayor supervivencia de mujeres con melanoma

Cientificos del Centenary Institute encontraron que los genes del cromosoma x pueden ser un factor importante para mejorar las tasas de supervivencia de las mujeres que padecen melanoma.

"Las mujeres tienen una tasa de supervivencia de casi el doble que la de los hombres. El análisis previo de diferentes cánceres con un sesgo sexual identificó seis genes ligados al cromosoma X que escapan a la inactivación del cromosoma X en las mujeres. Por lo tanto, se encuentran potencialmente involucrados en las diferencias sexuales en la supervivencia", explican los autores.

Para llegar a sus conclusiones, los investigadores llevaron a cabo unos análisis de supervivencia e interacción de la cohorte de melanoma cutáneo (SKCM) en The Cancer Genome Atlas (un programa histórico de genómica del cáncer).

"El análisis de los datos de The Cancer Genome Atlas (TCGA) reveló que dos genes, el KDM6A y el ATRX, estaban asociados con una mejor supervivencia del melanoma", se puede leer en el estudio.

"El KDM6A tumoral se mostró en niveles más altos en las mujeres y fue asociado con infiltración linfoide inferida en el melanoma. Por su parte, el análisis del conjunto de genes de KDM6A alto demostró una fuerte asociación con las respuestas inmunitarias y la regulación negativa de genes", continuaron los autores.

Hay que recordar que los hombres y las mujeres tienen diferentes cromosomas.

El National Human Genome Research Institute señala que el cromosoma x es uno de los dos cromosomas sexuales y que las mujeres tienen dos de estos en sus células somaticas, mientras que los hombres tienen un X y un Y.

ABCDE Melanoma:

El doctor y oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología, Miguel Ángel Álvarez Avitia, explicó para SuMédico que los rayos ultravioletas son cancerígenos y durante el transcurso de nuestra vida dañan el material genético que tenemos en los melanocitos, que son las células que nos dan el color de la piel y que para identificar las señales de que una persona padece melanoma, los oncólogos tienen algo que se llama el "A-B-C-D-E" de las lesiones pigmentadas:

"A" = Asimetría de una lesión. Las lesiones pigmentadas deben de ser simétricas. La persona puede tener la capacidad de dividir una de arriba abajo, de izquierda a derecha y ser correspondientes en una misma.

"B" = Los bordes. El especialista detalla que generalmente la lesión benigna tiene los bordes bien definidos, nítidos, claros. La gente puede diferenciar dónde empieza la lesión pigmentada y dónde termina.

"C" = El color. Una lesión pigmentada benigna generalmente tiene un solo color: o es morada, café o negra por completo. Sin embargo, si empieza a tener varios colores y los colores no son muy claros, si el afectado ve como un entrerrejado entre los colores o los bordes no son los colores adecuadamente claros y se pierden entre la piel zona, les debe llamar la atención.

"D" = El "Diámetro". Generalmente una lesión de 6 milímetros de diámetro tiene posibilidades de ser benigna. Sin embargo, si el diámetro ha crecido y más o menos 6 milímetros corresponde al grosor de una goma de un lápiz, o al diámetro de una goma de un lápiz, te debe llamar la atención, indica el experto.

"E" = La evolución de una lesión. Si una lesión pigmentada en el transcurso del tiempo empieza a dar comezón, molestias, duele, empieza a crecer, empieza a sangrar, debe llamar la atención.

Recuerda que si bien el estudio menciona que las mujeres tienen una mejor posibilidad de sobrevivir, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que actualmente ocurren 132,000 casos anuales de cánceres de piel melanoma en todo el mundo y la Asociación Española Contra el Cáncer menciona que su importancia, más que estar en su frecuencia, radica en su rápido aumento en países desarrollados, ya que está directamente relacionado con la exposición solar por motivos estéticos y de ocio, por lo que le puede dar a cualquier persona.

Cuida tu piel.