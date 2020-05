OMS advierte sobre riesgos de medicina tradicional contra covid-19

Se sabe que algunas hierbas y plantas se han utilizado contra la enfermedad sin considerar los riesgos.

Actualmente la covid-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV2 es el centro de numerosas investigaciones que buscan encontrar la mejor alternativa para el tratamiento de los síntomas y reducir al máximo los casos graves.

En ese sentido, la medicina tradicional ha sido difundida alrededor de todo el mundo y representa una alternativa a la llamada medicina convencional, por ello existen numerosas preguntas como: ¿sirve?, ¿es segura?, ¿es de calidad? y ¿pueden tener interacciones con las convencionales?



Medicina tradicional contra covid-19: la advertencia de la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la medicina tradicional (MT) como la suma de conocimientos, técnicas y prácticas que se fundamentan en las creencias, teorías y experiencias propias de distintas culturas y que son utilizadas para mantener la salud, tanto física como mental.

Otras formas de nombrar a la medicina tradicional son como medicina complementaria, popular, alternativa, marginal, blanda, no oficial, no ortodoxa y no convencional.

Fue este lunes 4 de mayo que la OMS advirtió que, aunque reconoce los efectos de la medicina tradicional y alternativa, su eficacia debe analizarse para ser utilizada contra el nuevo coronavirus.

Ejemplo del uso de medicina tradicional contra la covid-19 es África, donde plantas medicinales como la Artemisia annua se están considerando como tratamiento posible, pero deben investigarse sus efectos reales y posibles efectos secundarios como indica la OMS:

“Los africanos merecen utilizar medicamentos probados con los mismos estándares que las personas en el resto del mundo. Incluso si las terapias se derivan de la práctica tradicional y natural, es fundamental para establecer su seguridad y eficacia a través de ensayos clínicos rigurosos”.

Mayor investigación en medicina tradicional

No se trata de descalificar a la medicina tradicional, la OMS apoyará a los países que exploran el papel de los profesionales de la medicina tradicional en áreas tan importantes como:

- Prevención

- Control

- Detección temprana

- Derivación de casos al centro de salud.

Por otro lado, la Secretaría de Salud (Ssa) advierte que es común que pacientes que recurren a la medicina convencional, también recurran a la medicina tradicional, aunque escondan ese hecho a su médico. Por ello, en algunos casos los médicos convencionales pueden expresarse de forma despectiva hacia las terapias tradicionales:

“Esto último puede tener consecuencias graves, pues en ocasiones el tratamiento tradicional puede contraponerse con los medicamentos convencionales o causar síntomas que resulten en un diagnóstico equivocado u otros males o padecimientos desconocidos”.

La OMS está trabajando con instituciones de investigación para la selección de productos de medicina tradicional de los cuales se comprobará su eficacia clínica para el tratamiento contra la covid-19:

“Actualmente hay muchas sustancias y plantas que no cumplen con requisitos de eficacia y calidad que pueden poner en riesgo la salud de las personas y darles una falsa sensación de seguridad, pero olvidando las medidas de distanciamiento e higiene”.

Finalmente, la organización también está explorando el papel de la medicina tradicional en el tratamiento de los síntomas del nuevo coronavirus.