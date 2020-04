Veterinarios revelan lo que los perros podrían sentir antes de morir

Basados en su experiencia, especialistas afirman que justo antes de morir, los perros necesitan más que nunca la compañía de su dueño

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 23/04/2020

23/04/2020 19:07 hrs.

¿Te has preguntado qué sienten los perros antes de morir? Definitivamente decirle adiós a una mascota no es nada fácil y lo que más queremos, es que se vayan tranquilos, sin sufrir y, sobre todo, sintiéndose profundamente amados. Pero tal vez eso no es lo que realmente sienten y veterinarios revelan lo que podrían experimentar momentos antes de la despedida final.

¿Qué sienten los perros antes de morir?

Quienes aman a su mascota disfrutan pasar tanto tiempo junto a su peludo como sea posible, pero cuando llega el momento del adiós definitivo, algunos prefieren no presenciarlo por que no soportan verlo morir. Sin embargo, no estar junto a ellos en sus últimos momentos de vida podría ser la peor decisión, según veterinarios.

Expertos del Hillcrest Veterinary Hospital afirman que aproximadamente el 90% de los propietarios no quieren estar en la habitación cuando su mascota tiene que ser sacrificada con una inyección, pero dejarlos solos hace que al animal se sienta desamparado, pues "buscan en cada rostro a la persona amada" y no entienden por qué su dueño no está.

Una publicación de la mencionada institución indica que los dueños nunca deben abandonar a sus mascotas antes de morir, por muy difícil que sea presenciar el momento.

TAMBIÉN LEE: La verdadera razón por la que perros y gatos comen pasto

"Imagínate lo que sienten cuando los dejas en su momento más vulnerable y los veterinarios tienen que hacer todo lo posible cada vez para consolarlos, hacerlos estar menos asustados e intentar explicar por qué simplemente no pudiste quedarte", dicen los especialistas del lugar.

Tal vez no hay una prueba científica de que los perros sientan miedo e incertidumbre antes de morir, pero las experiencias de cientos de dueños de mascotas dándole el último adiós a su amigo de cuatro patas podrían confirmar lo que los expertos creen.

La veterinaria Jennifer Coates, cuenta que en su experiencia ha podido constatar que los perros y otros animales tienen una peculiar comprensión de las situaciones que involucran la muerte, ya sea la propia o la ajena.

"En una ocasión sedé al perro de la familia y coloqué un catéter intravenoso a través del cual iba a administrar la última inyección de solución de eutanasia. Hasta este punto, el gato de la familia se había mantenido alejado, pero justo cuando comencé a administrar la inyección, caminó a mi lado, se tumbó y puso gentilmente la pata sobre la pierna del perro, como para decir ´no te preocupes, estoy aquí contigo´", relata.

Por otro lado, las experiencias de quienes han acompañado a su perro en sus últimos momentos antes de morir, constatan que estos animales necesitan estar con sus dueños.

"Bugs dejó de comer, le di todo lo que le gustaría, pero nada funcionó. Me hizo un gesto hacia el árbol, salí y me senté allí. Cuando me vio, dio un pequeño ladrido, saltó juguetonamente y se durmió. Nunca despertó. ¿estaba diciendo gracias, quizá?, ¿o te amo?, ¿o solo era una danza de alegría? En verdad no lo sé", relata un joven al portal Quora, donde se realizó una encuesta sobre qué sienten los perros antes de morir.

"He estado allí, en el final de tres perros de la familia que murieron de enfermedades. Ninguno de mis perros intentó irse y estar solo cuando se estaban muriendo, siempre quisieron estar con nosotros", señala otra usuaria.

Así que por muy difícil que sea para ti cuando llegue el momento de llevarlo al veterinario para ponerle la inyección final o cuando esté en sus últimos momentos en casa, ofrécele tu compañía, tu cariño y tu comprensión, pues aunque no te lo pueda decir, tú eres el centro de su mundo durante toda su vida, así que querrá verte a su lado hasta el final.

¿Tenías idea de qué sienten los perros al morir?

SIGUE LEYENDO: ¿Cuáles son las razas de perros más perezosos que existen?