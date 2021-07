Vendedor de comida comparte su mercancía con perros callejeros

En las imágenes, compartidas por la cuenta de Facebook del medio Expreso, se ve que el vendedor, cuyo nombre se desconoce, está caminando con una canasta de comida mientras dos caninos lo siguen.

De repente, el hombre detiene su andar y decide sacar de la canasta lo que queda de su mercancía para alimentar a los lomitos. Uno de ellos no duda en acercarse al vendedor, mientras que el otro, al parecer un poco más tímido solo lo mira de lejos.

Un perro que va caminando en la dirección contraria se detiene a mirar la escena. El vendedor se da cuenta y también le regala un poco de comida.

Conmueve con su gesto

"Me parece un gesto maravilloso y me devuelve la fe en la humanidad. Este tipo de personas merecen el cielo, son tan dadivosas que me emociona mucho", escribió un usuario de Facebook.

Otros internautas aseguraron que el comerciante es muy conocido en Puebla por ser protector de los perros que viven en las calles.

"Todos los días, él da lo que no coloca a los perros que ve en su trayecto. Es una buena persona", comentó una joven.

"Excelente persona, con buenos valores", "Dios lo bendiga por tan noble gesto hacia esos animalitos", "que corazón tan grande", "esta persona es digna de imitar", "tiene un corazón muy noble", son algunos de los comentarios que ha recibido la publicación.

El video ya acumula más de cuatro millones de reproducciones y más de cuatro mil comentarios, felicitando al hombre por su amor a los perros.

Los perros saben a quién pedirle comida

Los perros saben quién les va a dar comida porque observan la interacción entre los seres humanos.

Un estudio de la Universidad de Milán, en Italia, arrojó que un perro no solo se acuerda de qué tan "bueno" o "malo" eres, sino que te evalúa cuidadosamente cuán generoso eres con los demás seres humanos, ve si eres el tipo de persona que comparte cosas.

(Foto: Freepik)

Sarah Marshall Pescini, especialista en conducta animal y sus colegas evaluaron si, para reaccionar, los perros se basan en experiencias previas o si más bien observan las interacciones entre las personas.

Los resultados mostraron claramente que los canes pueden interpretar las acciones caritativas entre los seres humanos y apoyarse en estas observaciones para pedir comida después. Y aunque no ha habido muchos estudios sobre cómo los animales interpretan el altruismo entre los seres humanos, Marshall asegura que su trabajo es un avance en esa dirección.

(Con información de El Comercio, El Tiempo y BBC)