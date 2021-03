Uno de los perros de Biden vuelve a morder a persona en la Casa Blanca

Por segunda ocasión en un mes, Major, uno de los perros del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y de su esposa Jill Biden, volvió a morder a una persona en la Casa Blanca, tras haber regresado, luego de que fueron enviados a Wilmington (Delaware) por un incidente similar.

Así lo informó la cadena de televisión CNN, que citó a dos personas conocedoras del asunto, precisó que Major, uno de los dos pastores alemanes de la familia Biden, mordió el lunes por la tarde a un empleado del Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos en el jardín de la mansión presidencial.

Perros de Biden regresan a la Casa Blanca

Apenas hace una semana se anunciaba que Champ y Major, los perros del presidente de Estados Unidos, Joe Biden regresaban a la Casa Blanca, luego de haber sido enviados a Delaware, debido a que Major, el perro más joven, hirió a un agente del Servicio Secreto. Al respecto dijo Jen Psaki, secretaria de Prensa de la Casa Blanca.

"Los perros irán y vendrán, y no será raro que vuelvan a Delaware en alguna ocasión, como también lo suelen hacer el presidente y la primera dama".

Los perros habían estado en la residencia de los Biden en Delaware, donde Major recibió un entrenamiento adicional luego de haberse asustado por la presencia de un agente del Servicio Secreto, quien sufrió una herida leve.

"El encantador de perros" se ofreció a ayudar a los perros de Biden

César Millán, el experto en comportamiento canino se acercó a la Casa Blanca para ofrecerles su ayuda y sus servicios, tras enterarse del incidente de uno de los perros del presidente de Estados Unidos, Major, quien mordió a un miembro del equipo de seguridad del presidente.

"Estamos esperando y listos para ayudar. Lo que me dice ese incidente es que no estaban de acuerdo sobre cómo dar la bienvenida a Major a este nuevo estilo de vida. Para que un perro muerda, o sienta la necesidad de proteger su territorio, o siente la necesidad de proteger a su familia, tiene miedo o no confía, lo que lo motiva a morder".

Major, el agresor

Major, es el más joven de los dos pastores alemanes, tiene tres años. Fue adoptado por la familia Biden en una perrera. Desde que llegó a la Casa Blanca en enero de este año se le ha visto con un comportamiento agresivo, ladrando, saltando y "embistiendo" al personal y a los miembros de seguridad de la casa presidencial; mientras que Champ, que tiene 13 años, que fue adquirido con un criador de estos animales, es más lento debido a su edad. A ambos se les había visto a menudo jugando en el césped de la mansión en las últimas semanas.

(Con información de La Vanguardia, Los Ángeles Times y Semana)