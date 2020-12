La calle puede significar una gran tentación para los perros domésticos

Cuando un canino se sale de casa y se pierde es común escuchar a otras personas que dicen que los perros saben cómo encontrar el camino de vuelta a su casa. Pero, ¿esto es real?¿Un perro perdido puede regresar por sí solo a casa? Respondemos esta incógnita.

Sabemos que los perros son muy inteligentes y que cuentan con instintos muy bien desarrollados. Aunque en casa encuentren muchísimo confort y afecto, las calles pueden despertar su curiosidad; nuevos olores, sonidos, hembras en celo y la oportunidad de interactuar con otros perros podrían ser grandes tentaciones para nuestras mascotas.

¿Un perro perdido puede regresar por sí solo a casa?

El portal especializado Experto Animal señala que no es posible brindar una respuesta precisa o definitiva para esta pregunta. Aunque existan historias de perros que vuelven a casa tras perderse o escaparse, no se puede prever qué hace un perro cuando se pierde, si será capaz o no de encontrar el camino de vuelta a su casa. Ya que no se trata de una ciencia exacta siempre existe el riesgo de que el can se desoriente y no pueda encontrar el camino de regreso a casa.

Pero hay perros que sí pueden regresar por sí solos a casa, ¿por qué sucede esto? Un estudio elaborado por la Universidad de Vancouver, ha descubierto que los perros que consiguen volver a casa es porque son capaces de rastrear a sus dueños.

El olfato de los perros es fundamental para poder regresar a casa

Según señala el estudio, para un perro, su dueño es el líder de la manada, por lo que son capaces de olerlo a metros de distancia, pese a que su sentido de la orientación es nulo, son capaces de guiarse a través de su desarrollado olfato.

El olfato de los perros es excepcional, pues son capaces de reconocer el olor que buscan en un ambiente lleno de aromas diferentes y tienen la capacidad de seguirlo hasta encontrarlo, señala el estudio.

Consejos para que tu perro regrese a casa si llega a salirse

Aunque hay perros que son capaces de regresar por sí solos, otros no tienen la misma suerte y al desorientarse pueden alejarse más de tu casa y terminar perdidos sin forma de regresar, por lo que es importante que sigas los siguientes consejos para que tu mascota regrese a casa si llega a salirse:

-Ofréceles un ambiente positivo: los perros se sienten más cómodos y quieren regresar a los lugares donde son bien tratados y pueden jugar libremente y ser felices.

-Enséñale a venir cuando lo llamas: para evitar que tu perro se pierda y no regrese, y también para hacer paseos seguros junto a él, es indispensable enseñarle a venir cuando lo llamas. De esta manera si tu perro llega a escaparse algún día, tienes más probabilidades de que regrese al escucharte llamarlo.

-Hacer ejercicios físicos diarios: si tu perro se ejercita y tiene su mente estimulada diariamente, no necesitará escaparse para gastar su energía, desarrollar sus sentidos y expresarse libremente.

-Pasear por calles aledañas a tu hogar: si tu perro se familiariza con las calles cercanas a tu hogar y en repetidas ocasiones repites la ruta de cómo regresar a casa, sabrá volver si algún día llega a salirse de casa.

