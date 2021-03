"Un perrito no sustituye a un niño, pero para nosotros es una alegría"

Bruno le tiene un amor incondicional a su familia humana, porque lo recogieron de la calle, dándole una segunda oportunidad

Bruno llegó a la vida de Libni y David de repente, sin esperarlo; pero trajo mucha alegría, compañía y un amor incondicional. Pareciera que el destino lo puso en su camino para que fueran más felices de lo que ya eran.

En entrevista para SuMédico, Libni acompañada de su inseparable Bruno, quien es muy parecido al personaje de Scooby Doo, platicó cómo llegó el tercer integrante de la familia Palomares García.

"Un día fui a la casa de mis suegros y llegando se me ponchó una llanta de mi auto, y mi esposo me dijo: vas a tener que aprender a cambiarla. Salimos toda la familia para que lo hiciera. Cuando de repente, el perrito venía caminando, se nos acercó, se nos quedó viendo con una carita tierna, se nos echó en los pies para que lo acariciáramos, pensé, qué bonito perro. Lo empezamos agarrar y le dije a mi esposo si se sube al carro nos lo llevamos, y me dijo bueno, pero no se subió, lo subimos y nos lo trajimos, y así fue como llegó".

La historia de Bruno

Como Bruno no estaba sucio y parecía de casa, antes de encariñarse con él, Libni y David pusieron letreros donde se lo encontraron, por si alguien lo estaba buscando, lo publicaron en varios grupos de esa colonia, pero nadie lo reclamó.

"No se veía tan mugrosito, así como de la calle. De hecho, lo llevé al veterinario para que lo revisara y me comentó que no tenía pulgas, solo estaba terregoso, como que si era de casa. Nadie lo reclamó, y desde el primer día nos gustó que no hizo sus necesidades adentro de la casa, y es muy entendido. Poco a poco se fue adaptando a nuestro ritmo de vida, y decidimos quedárnoslo porque es muy noble y calmado".

Bruno llegó a sus vidas en septiembre de 2019, cuando tenía unos dos o tres años de edad, y a casi dos años de haberlo adoptado no lo cambiarían por nada, porque ha traído a sus vidas mucha felicidad.

Nosotros no podemos tener hijos. Obviamente un perrito no sustituye a un niño, pero para nosotros ha sido una alegría, una compañía, desde que estamos juntos nos hace salir, reír. A las 6:30 de la mañana ya quiere que lo saques, se para a un lado de la cama y se te queda viendo para ver si ya despertaste, ya desde ahí nos alegra el día. Y cuando llegamos nos recibe con mucha felicidad. Todas esas cosas te llenan. Desde que llegó ha sido más bonito, vino a cambiar nuestras vidas

Bruno cambió sus vidas

Bruno le tiene un amor incondicional a su familia humana, porque le dieron una segunda oportunidad, a cambio les brinda su amor como agradecimiento.

Aunque obviamente no se compara con un humano, te tienes que levantar, darle de comer, sacarlo a caminar, limpiar más. La vida te cambia en muchos sentidos, desde las actividades que hacías antes, el que llegues y te reciba, se siente bien bonito que te esté esperando. Todo esto me produce satisfacción de tenerlo, es un cariño incondicional

¿Por qué se llama Bruno?

Libni cuenta que le empezaron a decir muchos nombres y con ninguno respondía, entonces de repente le dijeron Bruno y volteó.

"Se lo pusimos porque fue el único nombre al que respondió. Supongo que a la mejor fue porque todo el mundo le decía no, y lo asoció con eso. Al ver su reacción decidimos llamarlo Bruno, no fue por algo en especial".

Su debilidad

La debilidad de Bruno es el pan de dulce, le gusta mucho, pero también le hace daño. Ya tiene en su cuenta varias bolsas de pan que se ha comido completitas.

"En una ocasión se comió una caja de galletas, otra de donas. El pan de dulce es su favorito, lo huele y ya sabe hasta dónde está, pero el azúcar le hace mucho daño, se pone mal, se le empieza a escuchar ruiditos en la panza. También le gustan los huesos".

Sus travesuras

Como todo "niño travieso", Bruno no escapa a las travesuras que han ido desde morder un zapato, hasta romper una planta.

"Me gustan mucho las plantas, tengo una que va en un palo y se va enredando. La peor travesura que ha hecho fue esa, por querer agarrar el palo, arrastró toda mi planta, hizo todo un reguero porque quería el palo, lo quería morder de la ansiedad, esa fue la peor porque desde arriba regó toda la tierra, y en otra ocasión me mordió un zapato".

También agarra los trastes del lavabo, o algo que tenga comida y saca la basura, cuando se queda solo y se aburre, pero él mismo se delata cuando sabe que hizo algo malo. Al principio se lo llevaban a todos lados, pero con el tiempo vieron que es mejor que se quede en la casa porque está en su ambiente.

"Ya sabe cuando hace algo malo porque el solito agarra y se va a la puerta. Cuando llegamos y lo vemos así, es porque algo hizo, pero eso lo hace cuando lleva mucho tiempo solo, sí cambia su conducta porque los perritos son de rutina, y si se las cambias entran en estrés, entonces empieza hacer cosas que no acostumbra".

Un perro muy afortunado

Pese a sus travesuras, Bruno está muy consentido por Libni, quien no puede negarle sus galletitas de premio cuando le pone su tierna carita; pero David lo regaña cuando es necesario.

"A los dos nos gustan mucho las mascotas. Mi esposo lo besa, lo abraza, lo quiere mucho. Yo lo consiento con la comida. Es un poco manipulador porque yo siempre le doy lo que me pide, pero busca más a mi esposo porque lo ve como el líder de la manada, es el que lo disciplina".

Sobre su experiencia de adoptar perros de todo tipo, la dueña de Bruno dijo que prefiere los perros mestizos porque son más agradecidos, y más fáciles de educar.

"Siempre son más bonitos los perros mestizos, son como más fáciles de educar porque los de raza son muy enfermizos. Ya tuve muchos de raza y no duran tanto, como hacen tanto por querer sacar una raza pura, hacen mucha mezcla y los hacen genéticamente muy defectuosos, entonces se mueren fácilmente, se me han muerto muchos que son de raza. Es mejor un perro mestizo, duran más".

Finalmente, Libni dijo que recomienda la adopción porque hay muchos perritos en la calle que necesitan cariño, y no tienen voz para decir lo que sienten.

A mi me gustan muchos los animales. Cuando adoptaba alguno pensaba que no tienen voz, que sufren y quién los oye, quién les hace caso, siempre me ha movido eso. Si veía un perrito atropellado en la autopista me paraba, no me importaba el peligro. Te da mucha satisfacción ayudar a alguien que no tiene voz para pedir ayuda, alguien indefenso

Bruno, un perrito mestizo al que el destino le cambió de la noche a la mañana, ahora tiene una familia que lo quiere, lo cuida y lo consiente, y él les brinda su amor incondicional.

