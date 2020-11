Un gato hogareño perdido ¿puede regresar a casa?

Los gatos son territoriales y tienen un excelente sentido de orientación, así que aunque se desaparezcan varios días, volverán

04/11/2020

04/11/2020 10:24 hrs.

No te preocupes si tu gato se fue de la casa, los felinos cuentan con varias ventajas a su favor que los pueden ayudar a encontrar el camino de regreso a su hogar: son animales territoriales, tienen buena memoria y un excelente sentido de orientación.

Si quieres evitar que tu gato se escape de la casa busca que tenga un ambiente agradable en el que se sienta cómodo, un arenero limpio, área para su alimentación y lugares para su recreación. Esterilízalo para evitar que tenga la tentación de vagar fuera de la casa, pero sobre todo dale mucho cariño.

Fotografía: La voz del muro

¿Cómo puede regresar un gato perdido a casa?

Son animales territoriales

Debido a que son animales territoriales, por instinto van dejando marcas de olor con su orina en los caminos que van descubriendo, así que pueden usar esas mismas señales para regresar a territorios que le sean conocidos.

Tienen un excelente sentido de orientación

Aunque un gato no conozca los alrededores de su hogar, su brújula interna lo ayudará a descifrar el camino de regreso a casa.

Poseen una buena memoria

Los gatos reconocen de memoria los sonidos que le son agradables, los objetos con los que les gusta jugar o los lugares donde duermen, y vigilan la actividad del hogar.

Fotografía: Vix

Razones por las que un gato hogareño se escapa de casa

Espíritu aventurero: les gusta cazar, jugar y sentirse dueños del territorio donde viven, así que ponen en práctica su "instinto de gato" para cazar, explorar sus alrededores y escaparse también cuando es temporada de apareamiento.

Por hambre: cuando una mascota no es bien alimentada, es probable que salga en busca de comida para satisfacer sus necesidades.

Ambiente tranquilo: también puede sentir la necesidad de huir de los ruidos molestos, un cambio de rutina en el hogar o un ambiente estresante para él.

Fotografía: Magnet xataka

Se exponen a peligros

Aunque los gatos cuentan con varias cosas a su favor para regresar a casa, no están exentos de enfrentarse a cosas desconocidas para ellos como: peleas, accidentes o enfermedades, incluso es posible que, por hambre, rebusquen en la basura y tomen por error alguna comida tóxica que les haga daño, así que no hay que descartar que si no regresa es porque algo le pasó.

Si estás al pendiente de los hábitos y necesidades de tu gato, difícilmente saldrá a explorar el mundo, pero si no lo consigues, enséñale a volver con premios, ofrécele un juguete o una golosina, y trátalo con cariño para que no quiera ausentarse por mucho tiempo.

