Tu perro podría odiar a quien te rompió tu corazón

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 03/07/2020

03/07/2020 18:18 hrs.

¿Cómo nos aman los perros? ¿Has notado que tu perro actúa diferente cuando te encuentras con una pareja del pasado?, ¿te has dado cuenta de que cuando estás con una persona que fue mala contigo tu perro no se muestra contento y trata de apartarla de ti? De acuerdo con una investigación realizada por la Universidad de Kyoto, tu perro podría odiar a quién rompió tu corazón, te lastimó... o a tu ex. Y esa sería una de las maneras en las que nos demuestran su amor.

¿Cómo nos aman los perros?: estudio encontró que tu can podría odiar a quien te lastimó

Para llegar a sus conclusiones, los investigadores de la Universidad de Kyoto dividieron a 54 perros de casa en tres grupos de 18. Los canes observaron las interacciones entre sus dueños y actores que simulaban diferentes escenarios:

Escenario 1: la dueña o el dueño buscaba retirar la tapa de un contenedor transparente para recuperar un objeto que no tenía ningún valor para los perros y después de ocho o diez segundos de intentos fallidos, le pedía al actor que se encontraba sentado a su lado que la/lo ayudara. El actor empujaba el contenedor hacia abajo mientras el dueño del lomito jalaba la tapa hacia arriba y cuando tenían éxito, la persona que paseaba al perro (el dueño) le agradecía, mostraba feliz el objeto al perro y después regresaba el objeto al contenedor para taparlo con fuerza.

Escenario 2: Se planteaba la misma situación, pero cuando se le pedía ayuda, el actor decía que no y se retiraba o se volteaba para otro lado. El dueño o la dueña del perro seguía intentando, pero no podía abrir el contenedor.

Escenario 3: Ocurría la misma situación, pero el actor se volteaba cuando el dueño o la dueña se detenía para descansar y hacer un nuevo intento por abrir el contenedor. La diferencia con este escenario y el número 2 radicó en que la dueña del perro en ningún momento le pedía ayuda al actor.

Para ver el comportamiento del perro, una persona extra se sentó cerca de la acción con comida para perros y se dedicó a mirar al piso mientras ocurría todo. Al terminar la interacción planteada en los tres escenarios, el actor y la persona neutral (el extra) le ofrecieron una croqueta al perro.

¡Eureka! Los perros ignoraron a la persona que se negó a ayudar a sus dueños (escenario 2).

"En el presente estudio, encontramos sólo la evitación de agentes no cooperativos por parte de los perros; no había preferencia por las personas cooperativas. El mismo sesgo observado entre las especies relacionadas distantes podría implicar que la cooperación es una tendencia inherente de dichas especies. De la misma manera, se muestra que esta función afectiva puede ser homóloga entre as especies", se puede leer en el comunicado emitido por la Universidad de Kyoto.

¿Cómo nos aman los perros? Una de sus maneras de demostrarlo sería evitando a quién te hizo daño, te negó la ayuda...o te lastimó.

Perros y sus dueños: un amor recíproco

Hay que destacar que el vínculo entre los dueños y sus perros es tan grande que cuando se realizó un estudio en el que se pidió a dueños de perros que llenaran el "Diagrama del espacio de vida familiar", en donde los símbolos que representan a los miembros de la familia y las mascotas se ponen dentro de un círculo que representa el "espacio vital", el perro se colocó más cerca de sí mismo que otros miembros de la familia en el 38% de los diagramas.

Nos aman en las buenas y en las malas, nos animan, nos hacen reír y se quedan a nuestro lado sin importar la circunstancia. ¿Cómo no crear un vínculo con ese sentimiento que nos generan?

¿Cómo nos aman los perros? El amor entre el perro y su humano sería recíproco, pues ignorarían a la persona que nos lastimó emocionalmente y buscarían apartarnos de ella para seguir nuestro camino y protegernos de que no nos pase nada.

¡Buenos chicos!