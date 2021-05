El bote de basura llena de objetos de todo tipo y cargada de olores interesantes es muy atractivo para cualquier perro y si lo tiene al alcance siempre buscará comida ahí, lo que puede ser motivo de un gran desastre en la casa.

Trucos para evitar que tu perro coma basura

La base del interés del perro por el bote de la basura se debe a que dentro de él se encuentran restos de comida. Nuestra comida es como un tesoro para los perros porque normalmente no la compartimos normalmente con ellos. Gracias a su potente olfato son capaces de determinar que hay dentro del bote de basura,

Además, pasar un rato abriendo el bote de basura, retirando todo lo que contiene, examinándolo y destruyendo todo lo posible es una buena manera de entretenerse un rato.

El perro no hace todo un desorden en el bote de basura para molestarnos. Solo responde a su instinto de comer. Por eso, a continuación te daremos trucos para evitar que tu perro coma basura:

Poner el bote de basura donde nuestro perro no pueda alcanzarlo

Como ya te lo dijimos antes, el perro busca en la basura por instinto, es posible que consigamos educarlo para que, en nuestra presencia, no abra el bote de basura. Pero, en cuanto se quede solo, es muy probable que nada detenga su curiosidad. Por eso tienes que poner el bote de basura lejos de su alcance.

Es nuestra obligación proporcionarle un entorno seguro y no podemos olvidar que comer basura puede traerle consecuencias negativas a su salud, por lo que es fundamental poner el bote de basura donde no pueda alcanzarlo y abrirlo.

(Foto: Pinterest)

Mantener entretenido a nuestro perro

Existen causas psicológicas que pueden empujar al perro hacia el bote de basura. Los canes son animales sociales y si no están entretenidos buscarán con que hacerlo, una de sus actividades favoritas cuando están aburridos es husmear el bote de basura.

Pasear a tu perro es fundamental para mantenerlo entretenido y cansarlo. También hay canes que necesitan jugar para no hacer travesuras.

Si nuestro perro pasa mucho tiempo solo, no hace todo el ejercicio que necesita y, en general, le falta estimulación a cualquier nivel, el resultado va a ser el aburrimiento y en estos casos el bote de basura es una buena opción para ellos, por lo que mantenerlos entretenidos es fundamental.

(Foto: Pinterest)

Estos trucos también pueden ayudarte a que tu perro deje de comer basura:

-Edúcalo de esta forma puedes enseñarles a obedecer a la orden "no", aunque no suele servir si no estás presente.

-Acude al veterinario ante cualquier signo sospechoso de enfermedad, así como a revisiones, al menos anuales, que detecten cualquier patología de forma precoz. Si el problema es psicológico, un especialista en comportamiento canino o etólogo puede ayudarte.

Riesgos de que nuestro perro coma basura

Algunos perros que se dedican a comer de la basura pueden estar atravesando algún problema de salud. Hay enfermedades que cuentan entre sus signos clínicos con un aumento del apetito. El perro, aunque devore su ración, seguirá sintiendo un apetito voraz que lo empujará hacia el bote de la basura en un intento de saciar su hambre.

Son perros que, incluso comiendo así, adelgazan o presentan otros síntomas como un empeoramiento del aspecto de la piel, un aumento en la ingesta de agua, etc. Cualquier anomalía que notemos en nuestro perro es motivo de acudir al veterinario.

(Con información de: Soy un perro y Experto animal)