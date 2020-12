Los animales con una dieta deficiente en nutrientes esenciales pueden desarrollar problemas de salud, y tener una vida más corta

LÉRIDA CABELLO 28/12/2020

28/12/2020 17:27 hrs.

Los trastornos alimenticios más comunes en perros y gatos se dan, debido a que algunos dueños no reflexionan sobre la alimentación de sus mascotas, compran cualquier alimento y no leen los ingredientes que contienen.

Si tu perro y tu gato tienen una alimentación adecuada esto les generará muchos beneficios, ya que se pueden prevenir¬†enfermedades, problemas estomacales, diabetes, hipertensión e incluso la aparición de tumores.

Los perros con una dieta deficiente en nutrientes esenciales tienen poca energía y, a la larga, pueden desarrollar problemas de salud, como el sobrepeso o tener bajo peso. También pueden tener problemas dentales, mal aliento e infecciones; y no solo eso, una dieta desequilibrada puede significar una vida más corta.

Fotografía: Okdiario

Trastornos alimenticios más comunes en perros

Síndrome de torsión estomacal

Esta complicación se produce, cuando el estómago se dilata debido a la acumulación de gases, por lo que, al dilatarse, se produce la torsión del estómago, que puede provocar la muerte del perro. Esta enfermedad puede prevenirse si tu perro lleva una dieta adecuada.

Fotografía: RedCanina

Diarrea

Es uno de los trastornos alimenticios más comunes en perros, pero no es tan grave como la torsión estomacal. Existen cuatro posibles orígenes de la diarrea: vírico, bacteriano, alimenticio y parasitario. La bacteriana y la vírica son las más peligrosas porque el perro suele estar decaído, con fiebre y no quiere comer.

Fotografía: Mrperros

Estreñimiento

Cuando el perro tiene heces secas y las excreta con dolor, se dice que tiene estreñimiento, que puede ser provocado por la ingesta de huesos. También puede darse por falta de fibra, siendo los perros que solo comen carne los que más lo sufren. En estos casos, es conveniente añadir a su dieta, zanahoria o trigo.

Fotografía: Dog Dog

Trastornos alimenticios en gatos

Los gatos se caracterizan por ser muy exigentes y selectivos con su alimentación. Son animales carnívoros por naturaleza, y su buen estado de salud depende de las proteínas extraídas de la carne, que no puede encontrar en los vegetales. Si alimentas a tu gato con una dieta vegetal aumenta la posibilidad de padecer enfermedades graves. Los trastornos alimenticios del gato también suelen estar asociados a la ansiedad y la depresión.

Fotografía: Muy Interesante

Anorexia

Suele estar asociada a una depresión aguda o ansiedad generalizada. Cuando deja de comer, disminuye su energía, no juega y pasa todo el día durmiendo, pueden ser síntomas de anorexia. Cuando un gato deja de alimentarse, el organismo no recibe proteínas y no es capaz de absorber glucosa, por lo que deberá buscar su energía en otra fuente, como en las grasas acumuladas.

Fotografía: Muy Interesante

Bulimia

Este comportamiento es provocado por un estado ansioso, depresivo o hiperactivo. El gato considera a la comida como una actividad de sustitución, por lo que siente la necesidad de comer grandes cantidades, causándole obesidad por una sobrealimentación, un deterioro de salud y una vida más corta.

Fotografía: calletanito.blogspot

PICA

Es considerado como un trastorno del comportamiento alimenticio. El gato ingiere productos no comestibles, que representan riesgos, ya que puede comer plásticos u otros materiales que pueden provocarle una oclusión intestinal. Este síndrome suele estar asociado a la ansiedad o el estrés.

Fotografía: Mascotadictos

Estos son algunos de los trastornos alimenticios más comunes en perros y gatos, que suelen darse si no tienen una alimentación adecuada, por lo que a la larga les puede traer problemas de salud, derivando en enfermedades, y que su vida se acorte.

(Con información de perrosrazapequeña, comportamiento felino y yummypets)