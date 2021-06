Tras dos años descubren que su perro no es un mastín tibetano

Antes de comprarlo le preguntaron a la encargada de la tienda qué raza era, respondiendo que un mastín tibetano, y agregó que era un animal especial, y si que lo era, por algo se los dijo, con tal de que le compraran al “cachorrito”, el cual seguramente les dio a buen precio para que se animaran.

Sue estaba feliz con Little Cute Blackie, como lo llamó, hasta que se dieron cuenta de que se comportaba de una manera extraña, diferente a otros perros. Tenía mucho apetito, cada día tenían que darle varios platos de pasta y fruta y cuando ladraba no sonaba como un “guau”, si no como un grito.

Cuando Little Cute Blackie cumplió dos años, el perro ya se paraba en dos patas y media un metro de largo y pesaba ¡más de 110 kilos! A pesar de que el mastín tibetano es una raza muy grande, este caso era extremo, pues también tenía unos dientes muy grandes y afilados, por lo que se empezaron a preocuparse de que fuera atacar a alguien de la familia, sobre todo a la pequeña Sue.

NO TE PIERDAS: 5 razas de perros más propensas al enanismo canino

La sorpresiva noticia

Por sus características física y su forma de comportarse, Sue y su familia decidieron llevar a Little Cute Blackie al veterinario y en cuando lo vio, llamó inmediatamente a la policía, dándole una triste noticia a la familia: les vendieron oso negro asiático por perro mastín tibetano, por lo que tuvieron que entregárselo a las autoridades para que lo resguardaran.

Especie en peligro de extinción

El oso negro asiático es una especie en peligro de extensión casi extinta, debido a que la bilis de los osos se puede utilizar con fines medicinales, por lo que a menudo son capturados y asesinados por humanos.

En China existe una ley que dice que la policía debe proteger a estas especies en peligro de extinción. Por este motivo, aunque fue una noticia triste para Sue Yun y su familia, estaban felices de saber que el “perro” oso finalmente sería llevado a un lugar seguro.

Características del mastín tibetano

El mastín tibetano destaca por ser un perro fuerte y poderoso, de tamaño gigante, muy robusto e impotente y de fuerza majestuosa. El tamaño mínimo de las hembras es de 61 centímetros a la cruz, mientras que los machos tienen un mínimo de 66 centímetros a la cruz. No existe límite de altura.

Es un perro de carácter independiente, pero muy leal y protector con sus dueños. Aunque no es un perro apegado, disfruta con la presencia de su familia, a quien no dudará en proteger. Suele ser desconfiado con personas extrañas, se lleva bien con otros perros y animales, especialmente con perros de su mismo tamaño.

Suele ser dócil y amigable con los niños, pero tiende a ser ladrador por su pasado como perros guardianes, así como destructivos cuando se encuentran solos, si sufren problemas de ansiedad o hasta de conducta.

El mastín tibetano no es una raza apropiada para propietarios poco experimentados, sino para personas con conocimientos avanzados de educación canina, bienestar animal y tenencia de perros de tamaño grande.

Así que, si quieres adquirir un mastín tibetano toma en cuenta sus características, y, sobre todo, fíjate que no te vayan a dar un oso negro asiático.

TAMBIÉN LEE: ¿Por qué una gata rechaza a sus crías?

(Con información de EuropaSur)