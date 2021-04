Sorprenden a perrito tratando de robarse una pizza ¿Logró su objetivo?

Sorprenden a perrito con las patas en la masa cuando intentaba robarse una pizza que su dueño dejó en la cocina, por lo que el intento de robo quedó grabado en un video que se hizo viral por la cara de antojo del lomito.

El hecho ocurrió en Utah, Estados Unidos donde Randy, un bóxer de un año intentó robarse la pizza que dejó su dueño Joe Puglisi en la barra de la cocina a propósito y colocó una cámara para ver qué hacía su perro cuando se quedaba solo en la casa.

El ladrón de pizzas

En el video se ve a Randy bajar sigilosamente las escaleras de su hogar y dirigirse directamente a la cocina, se para de patas para alcanzar la barra donde estaba su objetivo, y con una de sus patas empieza a jalar la tabla donde estaba en la pizza. Sin embargo, Randy no pudo clavarle el diente a la pizza y tuvo que conformarse con solo olerla y verla, pues Joe se aseguró de no dejarla muy a su alcance.

El video se hizo viral con casi un cuarto de millón de visualizaciones en TikTok, donde "Randy the boxer", como es conocido el perrito en esta red social, tiene más de 3 mil seguidores que no se pierden sus aventuras perrunas.

¿Los perros pueden comer pizza?

La pizza es una masa de pan con queso a la que se le añaden diversos ingredientes, por lo que no es recomendable que la coman, pues el mayor problema radica en la sal que contienen. Alimentos como el jamón serrano o el tocino no benefician a los perros. Otras tienen champiñones que pueden ser tóxicos y causarles dolores de estómago.

Tampoco pueden comer queso, ajo y cebolla, ingredientes que contienen las pizzas y que son perjudiciales para los lomitos, pues en el caso del queso no toleran bien la lactosa, y tampoco digieren bien el ajo y la cebolla.

Posibles efectos secundarios de las pizzas en perros

Las variedades de queso que utilizan en las pizzas tienen un contenido muy alto de grasas, además de que la mayoría de los perros son intolerantes a la lactosa, dando como resultado que tengan problemas de digestión.

Las cebollas y los ajos que se utilizan en las pizzas, contienen tiosulfato y causan un daño oxidativo irreparable a los glóbulos rojos. Los síntomas de la intoxicación por cebolla o ajo no se verán hasta unos días después de que los hayan consumido.

La salsa de tomate tampoco es saludable debido a su alto contenido de sodio. Puede causarle problemas gastrointestinales inmediatos y otros problemas de salud, como presión arterial y enfermedades cardíacas.

Los perros que comen pizza pueden disfrutar especialmente de las cortezas, que no son directamente dañinas. Sin embargo, la corteza es principalmente sodio y carbohidratos y no proporciona ningún valor nutricional a un perro, y a la larga pueden provocarle obesidad.

Así que lo mejor es no darles tentaciones a los canes, no dejes comida de humanos a su alcance para que no se le antoje y vea la oportunidad de robarla como este perrito que se quedó con las ganas de comer pizza.

