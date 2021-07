Solovino, el perrito que cuida tortugas recién nacidas

En su cuenta de Instagram se ve cómo acompaña a las pequeñas tortugas loras, que después de nacer y salir del caparazón deben correr hacia el agua, pero no todas tienen la habilidad para hacerlo, por lo que Solovino les ayuda a lograrlo.

Solovino y el mar

El perrito ha estado prácticamente toda su vida cerca del mar. Ahí lo encontró su actual dueña, que salía todas las mañanas a correr a la playa Miramar. Desde su primer encuentro él fue muy amigable con ella y con el paso del tiempo, ambos se tomaron cariño y ahora son familia y mejores amigos desde hace un año.

"Supe que era el momento de adoptarlo cuando me empezó a preocupar que no estuviera el día siguiente para saludarlo, pero por fortuna nunca fue así. Él fue el que me adoptó y brindó su cariño, compañía y protección".

Su dueña ama a Solovino y siempre que puede lo acompaña en sus aventuras con las tortugas loras, pues hay veces que al lomito se le dificulta ayudarlas, como cuando una tortuga quedó atorada en la arena dentro de un hoyo hecho por un cangrejo y la rescató con su hocico, ayudándola su humana para llevarla a la orilla del mar.

El instinto protector de los perros

A pesar de que el perro lleva siglos junto al hombre, no se ha logrado despojar del todo de su instinto salvaje, pues aun conserva el comportamiento propio de su especie, sobre todo en lo que respecta a la supervivencia y el cuidado de la manada.

En una familia en la que hay niños pequeños y bebés, el perro sentirá la necesidad de protegerlos de personas desconocidas que traten de acercarse, así como también de otros perros. Todos los canes son capaces de manifestar este instinto de protección, aunque suele ser más fuerte todavía en razas que durante mucho tiempo han sido adiestradas para la defensa.

Algunos investigadores afirman que el perro reconoce a la familia humana como su manada, mientras que otros aseguran que, en lugar de percibir a los humanos como sus iguales, los identifica como el grupo social al que pertenecen.

En el caso de Solovino, él es quien les da cariño y cuidado a las tortugas loras, por lo que ante cualquier posible amenaza siente la necesidad de protegerlas, para asegurar su supervivencia al verlas tan indefensas, por eso las ayuda a entrar al agua cuando se les dificulta.

¿Por qué los perros aman la playa?

Les gusta por las mismas razones que nos gusta a nosotros ir a la playa: el mar con su oleaje siempre en movimiento sin duda les llama la atención, y en especial a aquellos perros juguetones que disfrutan en general del agua.

El olor también debe ser algo que les atrae, y seguro se divierten haciendo hoyos en la arena, buscando y enterrando objetos. Además, la textura de la arena debe ser bastante atractiva para ellos. Por eso Solovino es feliz en el mar ayudando a las tortugas loras.

(Foto: Instagram @solovino_dog)

