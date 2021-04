Aunque quisiéramos que las mascotas fueran eternas, esto no es así, los perros tienen una esperanza de vida más corta que los humanos, por eso es imposible no verlos envejecer y es algo que no debe ponerte triste, ya que lo más importante es brindarles una buena calidad de vida.

Que un perro comience a envejecer, no significa que su calidad de vida sea peor, sino que sencillamente hay que adaptarse a nuevos hábitos.

Síntomas de que un perro está envejeciendo

La esperanza de vida de los perros generalmente va en función de su tamaño. Los perros de tamaño pequeño tienen una esperanza de vida de unos quince años de media, mientras que los perros de tamaño grande tienen una esperanza de vida de entre diez y doce años.

Los perros tienen las mismas etapas que los humanos a lo largo de su vida:

-Cachorros: menos de un año.

-Jóvenes: de uno a cuatro años.

-Adultos: de cuatro a siete/ ocho años

-Ancianos: mayores de ocho en adelante.

Estos son los síntomas que indican que un perro está envejeciendo:

Aparición de canas y cambio de color de su pelo

Es algo habitual en perros que comienzan a envejecer. La aparición de pequeños grupos de canas formando pequeñas manchas blancas localizadas o la aparición de canas repartidas por todo el pelaje. Esto es algo natural que no debe preocuparte.

(Foto: Pinterest)

Disminución del juego y de energía al pasear

Los perros ancianos por lo general tienen menos ganas de jugar que los cachorros y los jóvenes, esto es algo completamente normal y que no debe preocuparte.

Cada perro tiene su propia personalidad, y al igual que las personas, hay perros más sociables que otros. Por eso hay perros que juegan sólo cuando son cachorros, mientras que otros juegan durante toda su vida.

Por otro lado, seguramente tu perro se cansará más al pasear, por lo que necesitarás adaptarte a su condición. Nunca fuerces a tu perro a pasear y mucho menos a realizar ejercicio intenso, simplemente deja que marque él mismo el ritmo.

(Foto: Freepik)

Cambio de color en sus ojos

Esto es algo completamente natural también, conforme son más ancianos el color de sus ojos va perdiendo intensidad, mostrándose algo grisáceos, aunque es importante que acudas a un veterinario para verificar que no se trate de glaucoma o cataratas.

(Foto: Pinterest)

Incontinencia fecal y urinaria

La falta de control al hacer sus necesidades sólo se da generalmente en algunos casos, especialmente cuando el perro es muy mayor. Existen pañales especiales que puedes utilizar para tu mascota.

Otros problemas como una infección urinaria, pueden ocasionar incontinencia. Por lo que es importante que acudas con un veterinario para verificar que todo esté bien con tu mascota.

Falta de apetito

La falta de apetito es algo común en perros adultos y mayores, si tu perrito come tres veces al día, puedes probar a darle comida sólo dos veces. También puedes probar a cambiar la dieta hasta que encuentres otra que le guste más.

Con la edad suelen aparecer problemas de periodontitis o gingivitis, especialmente si la higiene bucal no ha sido adecuada, por lo que es importante prestar atención a su salud bucal.

Algunas veces los síntomas de que tu perro está envejeciendo pueden ser muy marcados, pero siempre se recomienda llevar a tu mascota al veterinario para chequeos rutinarios.

(Con información de: Soy un perro y My Animals)