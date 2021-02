¿Se puede pasear a un conejo en la calle?

Es recomendable que de vez en cuando saques a pasear a tu conejo para que haga ejercicio y disfrute de correr y saltar libremente

Si tienes un conejo como mascota, debes saber que estos animales requieren cuidados muy distintos a los de los perros. No es necesario que lo saques a pasear a la calle, con que salga de su jaula es más que suficiente para que se mueva en un espacio más grande.

Pero si lo quieres sacar a pasear no hay ningún problema, sólo tienes que seguir algunas recomendaciones para que el paseo sea placentero para tu conejo y no se sienta estresado cuando lo saques a la calle.

Fotografía: Conejitos

Consejos para sacar a pasear a tu conejo

Acostúmbralo a pasear desde pequeño

Es importante que lo saques desde pequeño para que se acostumbre a los elementos del exterior y al arnés para que no se pierda. De esta manera, evitarás que pase por situaciones de estrés. También, debe contar con todas sus vacunas.

Elige lugares tranquilos

Es preferible pasear a los conejos por lugares tranquilos, en los que no haya mucho tránsito de personas ni tampoco animales. Lo más recomendable es que sea en el jardín de una casa o un parque poco frecuentado, y no se te olvide llevarle agua para que se mantenga hidratado.

Evita la lluvia, el frío y el sol

Los conejos no pueden salir a la calle cuando llueve, porque no es recomendable que se mojen. Además, no deben salir en días muy fríos o muy cálidos. También hay que cuidarlos de los perros, ya que podrían atacarlos, y si tienen pulgas, éstas son muy peligrosas para los conejos. Cuida que no coma pasto porque podría tener herbicidas o algunas plantas que pueden ser venenosas.

Fotografía: Animal Mascota

¿Es bueno sacar a pasear a tu conejo?

Sí es recomendable que de vez en cuando los saques a pasear para que haga ejercicio y disfrute de correr y saltar libremente, pero recuerda ser precavido para evitar sustos, pues también es muy fácil que se pierdan si no se toman las precauciones necesarias.

Fotografía: Conejitos

¿Qué necesitas para sacar a tu conejo a dar un paseo?

Para que saques a tu conejo de la forma más cómoda y segura posible son necesarios una serie de accesorios que harán el paseo más sencillo y te evitarán problemas.

Transportadora: en ella llevarás a tu conejo hasta el lugar que consideres el más adecuado, para evitar que se estrese con personas, ruidos o animales.

Fotografía: Conejitos

Heno: coloca un poco en el interior de la transportadora para que pueda comer cuando él quiera.

Arnés: elige uno de tela y sin costuras, pues son más cómodos y en caso de tirones amortiguarán mejor el golpe.

Fotografía: Mascotas

Correa: elige una larga para darle una mayor libertad de movimiento a tu conejo, pero siempre teniéndola controlada.

Bebedero: es recomendable llevar un bebedero poco pesado y fácil de transportarlo para que se hidrate cuando lo necesite.

Si sigues estas sencillas recomendaciones podrás sacar a pasear a tu conejo a la calle sin problema, siempre y cuando te ganes su confianza y se acostumbre al arnés y a la correa. Empieza con caminatas cortas en el interior y luego con caminatas cortas al aire libre para que se vaya acostumbrando.

Fotografía: Pinterest

