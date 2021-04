¿Sabías que existen 6 tipos de pelo en los perros?

Cada perro es único y los tipos de pelaje que tienen también. Por ello, en este artículo te diremos cuáles son los 6 tipos de pelo en los perros y lo que tienes que hacer para mantenerlo saludable y hermoso.

Aunque creas que conocer el tipo de pelaje de tu mascota no es tan importante, la realidad es que es fundamental para facilitar el momento de cortar el pelo si es que fuera necesario, de bañarlo y cepillarlo.

(Foto: Pixabay)

También puedes comprender mejor cuál es la función de ese abundante pelaje y si requieren de algunas precauciones adicionales para no sufrir con la temperatura, así que sigue leyendo.

Tipos de pelo en los perros

El pelaje de un perro no solo le da una apariencia irresistible de acariciar, sino que cumple con funciones esenciales, como proteger la piel, regular la temperatura y prevenir enfermedades. Conoce los tipos de pelo en perros más comunes y sus cuidados:

1. Duro

Se caracteriza porque el pelaje del animal sobrepasa los 10 centímetros de longitud y muestra grosor.

Generalmente, los perros con pelo duro también tienen barba o grandes cejas, un pelaje que se debe conservar y mantener para que siga cumpliendo sus funciones impermeables. Algunas razas con este tipo de pelo son el Schnauzer o el West Highland terrier.

(Foto: Pixabay)

Necesitan un cepillado diario y recortar con máquinas eléctricas en algunas zonas. Se deben bañar con un champú específico sin aceites o suavizantes y lo ideal es que el pelo del perro se lave cada 3 o 4 semanas.

2. Rizado

El pelaje rizado en los perros crece continuamente y necesita de cortes frecuentes, así como de cuidados especiales.

Se recomienda el lavado cada 20 días en promedio, pues tiene mayor probabilidad de ensuciarse. Es ideal usar un champú especial de tipo humectante para controlar la resequedad. Hay que evitar los acondicionadores porque restan volumen al pelo.

(Foto: Pixabay)

El cepillado debe ser diario debido a los constantes nudos y los cortes pueden hacerse con tijera y de preferencia en manos de un experto en estilismo canino.

Algunos perros con este tipo de pelo son el poodle o caniche, el perro de agua español y el Kerry blue terrier.

3. Grueso

Entre los tipos de pelo de perros no puede faltar el grueso, pues se refiere a aquellos que tienen un manto abundante.

Se caracteriza por un pelo amplio y es común en razas que tienen origen en climas gélidos. Cuando es época de muda pueden soltar mucho pelaje, por lo que será fundamental hacer cepillados diarios, de lo contrario, los nudos no tardarán en aparecer.

(Foto: Pixabay)

Algunas razas de perros con el pelo grueso son el husky y el san bernardo.

4. Semilargo

El pelaje semilargo es uno de los que requiere menos cuidados en los perros, aunque es indispensable el cepillado varias veces a la semana. Entre las razas que presentan esta característica se encuentra el king charles, el golden retriever y el setter irlandés.

(Foto: Pixabay)

5. Muy largo

Los perros de pelo muy largo presentan una caída de pelo constante durante todo el año y en épocas de muda se intensifica. El cepillado diario es fundamental para eliminar los nudos y si se forman, se puede terminar por cortar el mechón entero.

Un baño al mes será suficiente y lo ideal es lavar con champú que contenga suavizante para favorecer un aspecto sedoso y sin enredos. Es ideal usar secadora y cepillo para eliminar toda la humedad.

(Foto: Freepik)

Si se requiere de un corte, debe hacerse con tijeras y en un centro de estética canina. Algunos perros con este tipo de pelo son el shih tzu, el yorkshire terrier y el lhasa apso.

6. Corto

El pelo corto en perros suele medir entre 1 y 4 centímetros máximo. No se requieren cortes y lo mejor es lavarlo cada mes y medio para no irritar la piel con los productos. El cepillado debe hacerse con un cepillo suave que no lastime y es fundamental en época de muda como otoño y primavera.

Entre las razas de perros con este pelaje se encuentran el pitbull, el bulldog francés, el beagle y el bull terrier.

(Foto: Freepik)

Ahora que ya conoces los tipos de pelo en los perros puedes asegurarte de brindarle a tu mascota los cuidados que necesita para verse hermoso y estar saludable.

(Con información de Mis Animales y Experto Animal)