¿Sabes qué hacen los perros cuando no los miras?

Estudios demostraron que los perros cambian su comportamiento cuando su dueño no los ve, especialmente cuando conviven con otras mascotas

Seguro que cuando observas a tu perro convivir con otras mascotas, notas que interactúan todo el tiempo, se persiguen, juegan, se huelen y hasta se mordisquean. Pero un estudio descubrió qué hacen los perros cuando no los miras y el resultado te sorprenderá, pues cambian su comportamiento por completo.

Entender el comportamiento de un perro no es tan sencillo como parece y es posible que mucho de lo que pensemos que intentan decirnos, en realidad sea una falsa idea.

(Foto: Pexels)

Por ello, un estudio realizado por la conductista animal y autora de un artículo publicado en Animal Cognition, Lindsay Mehrkam, se dio a la tarea de descubrir cómo afecta la presencia humana el comportamiento de los perros. Los resultados te sorprenderán, así que sigue leyendo.

¿Qué hacen los perros cuando no los miras?

Antes de este estudio, no se conocía ninguna investigación que demostrara el efecto de un público humano en el comportamiento típico de los canes, especialmente cuando conviven con otros perros.

Según información de la revista Phys, retomada por El Confidencial, se grabaron a 10 parejas de perros que habían vivido juntos durante al menos seis meses y se observó cómo se comportaban cuando estaban solos y cuando estaban con sus humanos.

(Foto: Pexels)

TAMBIÉN LEE: 5 remedios para poner fin al estreñimiento en perros

Los analizaron en tres escenarios: cuando el dueño estaba ausente, cuando el dueño estaba presente pero ignorándolos y cuando el dueño los veía, les hablaba y los acariciaba. Repitieron los parámetros tres veces al día y obtuvieron siempre los mismos resultados.

Perros cambian su comportamiento cuando su dueño los ve

Los dueños de las mascotas afirmaban que los perros jugaban por lo menos una vez al día, pero el estudio demostró que cuando estaban solos, cambiaban por completo su comportamiento.

Si los dueños los miraban, era común que los perros interactuaran entre ellos, jugaran, se mordisquearan y aparentaran que pasaban un buen momento, pero cuando no, podían simplemente ignorarse.

"Es realmente sorprendente ver que los perros tienen la oportunidad de jugar entre sí cuando quieren, pero es más probable que lo hagan cuando una persona sólo está presentando atención a ellos", subraya el coautor del estudio, Clive Wynne, de la Universidad Estatal de Arizona.

En cambio, cuando el dueño no los ve, no interactúan demasiado, por lo que es probable que, en realidad, los perros que viven juntos no se lleven tan bien como aparentan. Las mascotas son más propensas a convivir y jugar siempre que haya alguien que los mire.

¿Por qué cambian su comportamiento cuando su dueño los ve?

Las teorías al respecto son varias y los autores del estudio señalan que una es que los perros podrían actuar como los niños, es decir, que enseñan todo lo que saben hacer o lo mejor de ellos cuando sus madres los miran.

(Foto: Freepik)

También se cree que los perros que viven juntos aprenden a interactuar porque se dan cuenta de que eso le gusta a sus dueños, que los recompensan o hasta juegan con ellos también. Por otro lado, la presencia de su humano aumenta los niveles de oxitocina, la hormona de la felicidad, lo que los hace estar más activos naturalmente.

Finalmente, otra causa podría ser que los perros solo se atreven a jugar delante de sus dueños porque eso les da seguridad. La interacción entre dos perros, aunque se lleven bien, puede salirse de control y terminar en una situación tensa donde las agresiones ocurran de verdad. La presencia de un humano es como una especie de seguro para evitar que eso suceda.

(Foto: Pixabay)

Ahora que ya sabes qué hacen los perros cuando no los miras, debes considerar que tal vez tus mascotas no se llevan tan bien como aparentan, pero puedes estar seguro de que intentan quedar bien y darte gusto con su comportamiento juguetón y amigable.

SIGUE LEYENDO: 10 curiosidades y características sobre los perros pug

(Con información de El Confidencial y revista Phys)