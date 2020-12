A pesar de que los gatos se limpian con frecuencia, necesitan baños regulares.

FERNANDO GUEVARA 17/12/2020

17/12/2020 11:10 hrs.

Los gatos se consideran animales muy limpios, pues tienen una zona específica para ir al baño (arenero) y se la pasan lamiéndose todo el tiempo, dándose baños así mismos, pero ¿sabes cada cuánto debes bañar a tu gato?

Muchas personas piensan que con los baños que se dan los gatos con su lengua es suficiente y no necesitan mayor higiene, y es que, claro, los gatos no son muy amigos del agua, pero esto no significa que no necesiten bañarse.

¿Sabes con qué frecuencia debes bañar a tu gato?

Aunque los gatos se cepillen el pelo muerto, masajeen las raíces de su pelaje, y distribuyan los aceites de su cuerpo de manera uniforme, el problema es que la suciedad y la caspa no van a ningún lado, lo que provoca que un gato no esté totalmente limpio.

Es fundamental bañarlos una vez al mes, a partir de los dos meses de edad. Para acostumbrarlos y que le vayan perdiendo el miedo al agua.

La frecuencia de bañar a un gato depende de su edad, niveles de comodidad y sus necesidades:

-Los gatitos deben bañarse con más frecuencia que los gatos adultos debido a que acumulan suciedad muy rápido y aún no saben usar su lengua. Bañarlos una vez al mes los ayudará a irse acostumbrando a esta práctica.

-A partir del año, puedes bañar a tu gato cada tres o cuatro meses.

-Los gatos de pelo largo, mediano y a los que les gusta pasar tiempo al aire libre requieren más atención que los gatos de pelo corto y domésticos, los cuales pueden necesitar un baño con menos frecuencia.

-Los gatos que no pueden asearse por sí mismos, se tienen que bañar con mayor frecuencia para que su pelaje no se vuelva grasiento y pegajoso.

El objetivo de estos baños regulares es acostumbrar a tu mascota para que los vea como algo positivo. Debido a que cada gato tiene su propio temperamento, es posible que el felino acepte tranquilamente el baño, incluso si al principio no le gustaba.

(Foto: Muy Interesante)

¿Cuándo es el momento idóneo para bañar a tu gato?

Si el pelaje del gato está decolorado, grasiento o huele mal a pesar del cepillado, es hora de un baño. Cuando son mayores o tienen sobrepeso, también necesitarán baños más regulares que los normales, debido a que su pelaje se vuelve un poco más grasoso, lo cual es un proceso natural. En el caso de los gatos con sobrepeso, ellos no pueden alcanzar cada parte de su cuerpo, lo que significa que necesitarán ayuda para un baño.

Lo mismo ocurre cuando tu gato está enfermo. Dependiendo de la naturaleza y la gravedad de las enfermedades, un gato débil puede no limpiarse tan a fondo como lo hace habitualmente.

Beneficios que aporta el baño para gatos

-Bañar a tu felino hará que su pelaje sea más brillante, luzca más sano y esté más hidratado.

-Si el baño está acompañado de un cepillado regular, el pelaje de tu gato tampoco tendrá enredos.

-El baño es una gran oportunidad para llevar a cabo una revisión precisa del estado del pelaje y la piel de tu gato.

(Foto: Actualidad mascota)

Ahora que ya sabes la frecuencia con la que debes bañar a tu gato, anota en el calendario las fechas específicas para que no se te pase hacerlo, recuerda que el baño le aporta beneficios a tu mascota.

(Con información de: Basic Farm y Experto Animal)