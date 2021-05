Rocco, un cocker spaniel experto en whisky

"El sentido del olfato de un perro como Rocco es 40 veces mayor que el de un ser humano, y hemos seleccionado y entrenado especialmente a Rocco para que detecte el olor de cualquier anomalía mientras el whisky madura", dijo Chris Woof, director mundial de la marca a la agencia de noticias británica PA.

Un perro trabajador

Rocco recibió seis meses de entrenamiento y el personal de la destilería escocesa le hizo una caseta especial para que su estancia sea cómoda y agradable mientras trabaja.

"Es un perro trabajador y no una mascota, por lo que tenemos directrices para asegurarnos de que no se le distraiga cuando se toma un descanso entre turnos. El ambiente mejora con la presencia de Rocco y la gente no puede evitar sonreír", señaló la jefa de equipo Lianne Noble, quien cuidará del nuevo empleado canino.

Si Rocco detecta algún problema en las barricas de la destilería de whisky, en el suroeste de Escocia, lo checaran porque todo debe salir a la perfección.

"La madera es un material natural, la destilación del whisky es un proceso orgánico y nuestro trabajo para Grant´s Whisky es asegurarnos de que todo sea perfecto mientras el whisky envejece en las barricas de roble", explicó Woof.

El olfato de los perros

El olfato es el sentido más desarrollado del perro. En comparación con los humanos, es de entre 10 mil y 100 mil veces más potente. El del can posee entre 150 y 300 millones de células olfativas mientras que el del humano solo es de 5 millones. Además, la zona del cerebro que se encarga de analizar los olores (lóbulo piriforme) es 40 veces mayor en perros que en humanos.

El lóbulo piriforme está cerca del área del cerebro que se ocupa de la memoria a largo plazo. A esto se debe que los perros recuerden más fácilmente un olor de hace mucho tiempo y nos reconozcan más por nuestro aroma. Gracias a esto son empleados en detección de drogas, explosivos y búsqueda de personas desaparecidas.

Uno de los olores que odian los perros y que quizás no sepas es el de las bebidas alcohólicas es un aroma que no les gusta y que además les puede causar irritación en las vías respiratorias. Cuanto mayor es la concentración de alcohol, más desagradable les resultará el olor a los canes. Afortunadamente, Rocco solo tendrá que oler las barricas, además de que fue entrenado para realizar este trabajo.

Características del cocker spaniel

Esta raza de perros se caracteriza por ser alegres, inteligentes y juguetones. Su porte es robusto y atlético, condición por la que es habitual en pruebas de agility además de la caza, tanto terrestre como acuática. Son fáciles de adiestrar.

Establecen un fuerte vínculo con uno de los miembros de su familia humana. El cocker spaniel no tolera la soledad, llegando incluso a desarrollar ansiedad por separación si permanece periodos largos sin compañía.

