¿Realmente los gatos saben cómo volver a casa cuando se escapan?

Se cree que por sus habilidades, los gatos saben cómo volver a casa siempre, pero los expertos tienen una opinión diferente

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 16/07/2020

16/07/2020 18:13 hrs.

Es común que los gatos se escapen de casa unas horas o incluso un día entero debido a la necesidad de explorar el territorio, sin embargo, en algunos casos pueden tardar demasiado en volver o simplemente, no hacerlo nunca. Se cree que eso no debería causar preocupación porque supuestamente los gatos saben cómo volver a casa, pero ¿realmente tienen idea?

Los felinos son animales muy curiosos que tienden a escaparse a la menor oportunidad, incluso aquellos que viven cómodamente en su hogar disfrutan de salir y explorar el mundo exterior en busca de nuevas formas de entretenerse.

¿Los gatos saben cómo volver a casa? Es la pregunta de muchos de los dueños de mininos que suelen escaparse de casa y si eres uno de ellos, a continuación, te damos la respuesta de la mano de los especialistas en comportamiento animal.

¿Gatos saben cómo volver a casa?

Aunque la creencia popular indica que, gracias a su agilidad y habilidades, los gatos son animales que siempre saben volver a casa, la realidad es que los estudios realizados al respecto establecen que no existe ningún tipo de evidencia que demuestre que un felino sabe cómo regresar después de escaparse, según escribe en un artículo de Experto Animal, Eduarda Piamore, técnica en psicología, educación y adiestramiento canino y felino.

Lo primero que debemos tomar en cuenta es que los gatos tienen grandes capacidades, superiores a las de otras mascotas como los perros, por ello se sienten atraídos por salir a explorar a nuevos espacios, a veces lejos de casa. Sin embargo, la principal razón por la que un gato se escapa es por su instinto reproductivo, por lo que aquellos no castrados o esterilizados, tienden a irse de casa con mayor frecuencia.

TAMBIÉN LEE: Intoxicaciones en mascotas por productos de limpieza, ¿cómo prevenir?

Sobre si un gato sabe cómo volver a casa, los expertos señalan que se desconoce, pues en muchos casos logran hacerlo mientras que, en otros, simplemente nunca regresan. Aquí dependerá mucho el tipo de vivienda, pues se ha observado que hay más probabilidad de que vuelvan si el acceso a la vivienda es sencillo, mientras que cuando no lo es, el animal no puede volver a acceder o no sabe cómo hacerlo porque no recuerda el camino. Los sentidos hiperdesarrollados de los gatos los ayudan, como su capacidad de orientación y los olores de su marcaje con la orina y las feromonas, pero pueden perder el rastro y ya no saber el camino.

¿Cómo evitar que un gato se escape?

Si pasan varios días y la mascota no aparece, lo ideal será iniciar una búsqueda, pues es probable que esté perdido porque el gato no sabe cómo volver a casa o que ha sufrido algún accidente. Lo más importante siempre es la prevención, por lo que hay tres recomendaciones que pueden ayudar a evitar que un gato se escape de casa:

1. Esterilizarlo o castrarlo

Como ya lo mencionamos, los gatos suelen escaparse por su instinto de reproducción, así que es importante esterilizarlos o castrarlos antes de que cumplan el primer año de vida, de esta manera, será menos probable que la mascota busque salir porque no tendrá la necesidad de encuentros con otros felinos. Además, si es macho, previenes que otro gato lo lastime durante las peleas.

2. Refuerzos positivos

Si el gato insiste en querer salir para explorar lugares lejos de casa, una forma de garantizar que vuelva es utilizar algo llamado refuerzos positivos, que básicamente consiste en premiarlo cada vez que regrese, para que el felino asocie que volver es una conducta positiva. Puedes darle un bocadillo que sepas que le encante o simplemente hacerle caricias o hablarle con cariño.

3. Crea espacios estimulantes

Es fundamental que un gato en casa disfrute de un ambiente tranquilo y agradable pero también con muchos estímulos para que no se aburra y no quiera salir a entretenerse. Así que dale juguetes o crea algunos espacios divertidos para el felino, como cajas con listones o laberintos. No olvides revisar que siempre tenga alimento suficiente y agua fresca, pero sobre todo, llénalo de amor y afecto.

SIGUE LEYENDO: ¿Por qué se les dice "michis" a los gatos?