Las fiestas patrias se avecinan y con ello el lanzamiento de pirotecnia que puede afectar el bienestar de las mascotas

MELISSA SIERRA

MELISSA SIERRA 02/09/2020

02/09/2020 13:55 hrs.

Con el inicio del mes de septiembre, se avecina cada vez más la celebración de las fiestas patrias, las cuales propician el lanzamiento de fuegos artificiales y pirotecnia, un elemento de celebración que puede afectar considerablemente el bienestar de nuestras mascotas.

La mayoría de los perros llegan a sentir miedo o malestar ante el fuerte ruido provocado por la pirotecnia, el cual no sólo lastima su desarrollado sentido del oído, sino que incluso puede llegar a provocarles ataques de ansiedad o paros cardíacos.

En general, los sonidos fuertes como los truenos de las tormentas, la caída de objetos pesado o el ruido de los coches, puede tener este efecto en las mascotas, sin embargo, en la pirotecnia del 15 de septiembre los estruendos pueden llegar a durar hasta 15 minutos sin parar, lastimando por un tiempo prolongado el oído de los canes.

También lee: ¿Cuántas veces al año se sugiere llevar a las mascotas al veterinario?

¿Cuáles son las razas de perros que sienten más miedo a la pirotecnia?

Un estudio realizado por investigadores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Biociencias de la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida, analizó el impacto de la pirotecnia en más de cinco mil perros de 17 razas distintas, y determinó que las razas de perros que sienten más miedo a la pirotecnia son:

-Buhund noruegos

-Shiba inu

-Soft coated wheaten terrier

(Pie de foto: raza Buhund noruegos, Shiba inu, Soft coated wheaten terrier)

Por otro lado, también se encontró que los perros que muestran menor temor a la pirotecnia son las razas:

-Pointer

-Gran danés

-Bóxer

-Crestado chino

(Pie de foto: razas Crestado chino, Bóxer, Gran danés y Pointer)

¿Qué influye para que un perro tema más a los fuegos artificiales?

De acuerdo con la investigación, existen diferentes factores internos y ambientales que pueden influir en que un perro tenga mayor temor al estruendo de la pirotecnia, los truenos y los autos.

Uno de estos factores es que el animal haya sufrido alguna experiencia traumática relacionada con un ruido fuerte. Además, las hormonas también juegan un papel importante en el temor a los estruendos, pues las perras hembras son 30% más propensas a tener miedo a los ruidos, al igual que los perros esterilizados, quienes mostraron ser 72% más susceptibles a ellos.

Así mismo, la edad del perro fue considerado un factor que aumentó el miedo a los ruidos, pues según la investigación, con cada año de vida adicional en el animal se incrementa en un 3.4% la probabilidad de que un perro tenga miedo al ruido.

También lee: 5 razas de perros que parecen zorros y seguro amarás

¿Cómo ayudar a mi perro a lidiar con la pirotecnia?

El miedo a la pirotecnia puede causar altos niveles de estrés en tu mascota, por lo que es esencial tratar de ayudarlo a lidiar con el miedo y la frustración que le provoca el estruendo. Algunos consejos de especialistas para ayudar a tu mascota en estas fechas son:

-Sácalo a pasear: antes de que empiecen los ruidos fuertes provocados por los fuegos artificiales llévalo a dar un largo paseo. Así tu mascota podrá hacer sus necesidades, correr y desahogarse, con lo que estará más tranquilo durante el resto del día y mostrará menos ansiedad ante el ruido.

-Prepara un refugio: si sabes que tu mascota teme al ruido de la pirotecnia, prepárale un refugio donde se puede aislar el ruido. En el refugio incluye su cama, comida, agua, y juguetes para que tu mascota esté lo más confortable posible.

-No le hagas mucho caso: si tu mascota está nerviosa y asustada, se recomienda no hacerle tanto caso para que se de cuenta que no pasa nada. Si lo acaricias y consuelas demasiado puede que refuerces su temor.