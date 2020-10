Las razas de perros con vitiligo pueden manifestar señales como despigmentación en la nariz y manchas blancas en el pelaje, especialmente de la cara

El vitiligo en perros se conoce como hipopigmentación y se trata de un trastorno poco frecuente que puede afectar a las mascotas y, de hecho, se ha identificado que hay algunas razas de perros con mayor tendencia al vitiligo. Sigue leyendo para conocerlas y también para aprender a identificar las primeras señales que nos indicarían la presencia de este padecimiento.

Los perros con vitiligo generalmente nacen con todos sus pigmentos, pero a medida que crecen, el color se va aclarando, dando como resultado una despigmentación del pelo y algunas zonas de la piel como la nariz.

Este trastorno es poco frecuente en los canes y no es peligroso, pero es importante identificarlo para ayudar a que la despigmentación no sea tan intensa y el perro no pierda mucho de su color natural.

Razas de perro con tendencia al vitiligo

El vitiligo en perros se manifiesta con manchas claras en algunas partes del cuerpo que se alternan con zonas donde la pigmentación es normal. Afecta principalmente zonas cerca de la mucosa bucal, la nariz, los labios y en general, el rostro.

No se sabe mucho sobre el origen del vitiligo en perros, pero se ha observado que comienza cuando hay debilidad en el sistema inmune del animal, causando que los anticuerpos ataquen a los melanocitos, que le dan color al pelaje, como si fueran organismos perjudiciales.

Entre las razas de perros con mayor tendencia al vitiligo se encuentran las siguientes, de acuerdo con el portal Mis Animales:

1. Labrador retriever

2. Golden retrieve

3. Pastor alemán

4. Caniche o poodle

5. Pastor belga

6. Salchicha

7. Galgo afgano

8. Samoyedo

9. Rottweiler

10. Pointer inglés

11. Doberman pinscher

12. Schnauzer gigante

13. Alaskan malamute

El desconocimiento acerca del vitiligo en perros impide saber con exactitud a que perros podría afectar, pero se sabe que tiene una estrecha relación con la despigmentación nasal o la "nariz de nieve", que causa un cambio de color en la nariz del animal según la época del año y la intensidad del sol. Los perros que sufren de esta despigmentación también podrían sufrir vitiligo.

¿Cómo identificar el vitiligo en perros?

Para detectar este trastorno, es fundamental que estemos al pendiente de algunas señales en nuestro perro, como cambios en el color de la nariz, pasando de un color oscuro a uno más claro o a la aparición de manchas blancas o rosadas que no tienen nada que ver con los cambios estacionales.

Notar manchas blancas en el pelaje del perro, en cualquier parte del cuerpo, que lucen como grupos de canas, también puede ser una señal de vitiligo, especialmente si aparecen en la cara o cerca de los ojos. El vitíligo en perros puede aparecer incluso desde que son cachorros, por lo que tenemos que observar si hay aparición de manchas blancas que se expanden con el tiempo.

Se trata de un trastorno inofensivo que no le causa ningún daño o dolor a nuestro perro y tampoco tiene tratamiento, pero lo mejor es que ante cualquier cambio en el pelaje de tu mascota o la aparición de manchas, lo lleves de inmediato con el veterinario para confirmar el vitiligo o detectar alguna otra enfermedad o deficiencia de vitaminas que cause el problema.

(Con información de Mis animales, Experto animal, Soy un perro y Affinity petcare)