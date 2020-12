¿Quieres saber qué te dice tu gato con sus maullidos?

Existe una app que traduce los maullidos, aunque algunos no con exactitud

14/12/2020

¿Te gustaría saber qué te quiere decir tu gato cuando maulla? Existe una app que puede traducir los maullidos de tu gato, aunque algunos no con exactitud.

Los gatos son animales que muchos tratan de entender por medio de sus maullidos, así que, si tienes un gato y quieres tener una mejor comunicación con él, Meowtalk te puede ayudar a saber qué es lo que te quiere decir tu gato, a través de sus maullidos.

Fotografía: Sopitas

Esta app funciona como un traductor de maullidos para que los usuarios que son dueños de gatos puedan conocer qué les quieren decir sus mininos. La aplicación fue creada por Javier Sánchez, un ingeniero que trabajó en el desarrollo del asistente digital Alexa.

Es importante aclarar, que esto no ha sido comprobado científicamente, así que no se puede saber con exactitud si los maullidos del gato significan lo que traduce la app, que está disponible de forma gratuita en Play Store y App Store, la cual permite que los usuarios graben un maullido y después la app trata de identificar su significado.

Fotografía: Muy Interesante

¿Cómo funciona la aplicación?

Esta app utiliza aprendizaje automático, los usuarios pueden crear una base de datos en la que etiquetan los maullidos de su gato para que el software aprenda. También pueden crear un perfil individual para grabar los sonidos de diferentes gatos, porque el maullido de cada minino es único.

Cuanto más se use la aplicación, más precisa será, ya que, al grabar y etiquetar los sonidos, el software de aprendizaje automático y la Inteligencia Artificial¬†comprenden mejor el maullido de cada gato.

Actualmente, la app sólo puede traducir 13 maullidos, con significados como "aliméntame", "déjame salir", "déjame solo", "estoy enfadado" o "te quiero", entre otros. Sin embargo, en un futuro quieren crear un collar inteligente que traduzca el maullido de los gatos de forma instantánea y que una voz humana hable a través del mismo.

Fotografía: YouTube

Usuarios hablan de su experiencia con la app y sus gatos

Usuarios de esta app se han mostrado sorprendidos con los resultados, ahora entienden qué quieren sus gatos, pero recomiendan que se extienda a más palabras el vocabulario, o palabras que en verdad digan los gatos, y que el idioma sea en español.

"Me encanta, pero creo que deberían poner palabras que de verdad digan los gatos. Lo estuve probando con mi gata y decía voy atacar, me pareció raro porque en realidad tenía hambre, entonces le di de comer. Sí funciona, pero debería mejorar. También me gustaría el idioma en español", escribió SantiagoCR300F.

Fotografía: Daily Mail

"Me gustó mucho, me permite tener una idea de lo que siente mi gata. Excelente, les pongo cinco estrellas, esperando el español, y por qué no, la función de hablar yo y que el sonido se convierta en maullido para que mi gata entienda", opinó Jimmi Basurto Cobeña.

Si tienes un gato y quieres comunicarte con él, esta app es una buena opción, para traducir los maullidos de tu gato, que, aunque no está comprobado científicamente que lo que dice sea verídico, te puede dar a entender lo qué quiere tu gato. Y la única manera de saber si funciona, es que la pongas en práctica.

