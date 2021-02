Algunas razas de perros son hipoalergénicas, es decir, no producen alergias por no soltar tanto pelo

Las alergias ocurren cuando el sistema inmunitario reacciona ante una sustancia extraña, como el polen, el moho o el pelo de las mascotas, según señala Mayo Clinic. Como sabemos que la mayoría de las personas ama a los perros, por eso te diremos qué razas no causan alergias.

Cuando tienes alergia, tu sistema inmunitario hace que los anticuerpos identifiquen un alérgeno en particular como algo dañino, es por eso que algunas personas sienten alergia al estar cerca de ciertos perros, sin embargo, hay unos que no causan esta reacción.

¿Qué razas de perros no causan alergias?

Existen ciertas razas de perritos que son hipoalergénicas, es decir, que no producen alergias, por lo que son perfectas para las personas que sufren de este mal.

Los perros hipoalergénicos son aquellas razas que tienen una tendencia menor a provocar reacciones alérgicas en los humanos, lo cual significa que si se convive con un perro de este tipo se reduce o minimiza la posibilidad de que el perro desencadene reacciones alérgicas como estornudos, ojos llorosos, irritación y sarpullido en la piel.

Es importante señalar que no existe la raza de perro que sea completamente apta para alérgicos, lo único es que no genera tantos síntomas.

Las siguientes razas de perros son las ideales para personas con alergias:

Schnauzer

Este es un perro elegante, ágil y robusto, que se caracteriza por su gran inteligencia y enorme lealtad. Se trata de perros muy curiosos, inteligentes y de carácter inigualable. Son compañeros de vida, leales y nobles.

Este perro, suele mostrar características físicas muy peculiares que le hacen ser popular en todo el mundo. Destacan sus cejas y el bigote que posee.

Dachshund

Dachshund es el nombre original y oficial del famoso y carismático perro salchicha. En alemán significa "perro tejonero" y hace referencia a la función original de este can, que era la de cazar tejones.

Este es un perro bajo y alargado, con patas cortas y cabeza alargada, son muy juguetones y cariñosos con los suyos.

Westie

El Westie tiene un pelo blanco brillante y su carácter suele ser muy amigable, lo que lo hace ideal para cualquier tipo de familia.

Fox Terrier

Es un perro activo y lleno de energía. Cazador de poca estatura pero con enorme personalidad, este perro puede ser una gran mascota que llenará de vida el día a día.

Xoloitzcuintle

Este perro de origen milenario que era venerado por los Aztecas, es un can muy obediente, inteligente, leal y muy amigable. También es un magnífico perro guardián debido a su capacidad de mantenerse alerta y atento, así como por su coraje.

El sitio especializado The Walking Dog considera a estas razas de perros como hipoalergénicos ya que no sueltan pelo o si lo hacen, es en cantidades mínimas, no babean y por el tipo de pelaje que tienen, no sueltan caspa.

Aunque estas razas de perros hipoalergénicos no sueltan mucho pelo, es necesario que tengas una buena rutina de higiene como si se tratase de cualquier otra. Es fundamental bañarlos una vez al mes, cepillarlos a diario y mantener aseado el lugar donde viven para que los síntomas de alergia no aumenten.

También es importante señalar que no todas las personas alérgicas son sensibles a los mismos tipos de alérgenos ni manifiestan los mismos síntomas.

