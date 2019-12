¿Qué pasa si le doy alcohol a mi perro?

Antes de darles de tomar en las fiestas, lee esto

ADRIÁN AGUIRRE 13/12/2019

13/12/2019 10:54 hrs.

Ya sea que vayas a cenar con tus amigos o que tengas una reunión familiar, es difícil planificar lo que hará tu mascota durante los eventos. ¿Qué haces si descubres a alguien dándole bebidas alcohólicas a tu mascota?, ¿Puedes emborrachar a tu perro?, ¿Qué efectos tienen las bebidas alcohólicas en los canes?

Hay personas que piensan que es gracioso darles una cerveza a sus lomitos y aprovechan las fiestas para ponerlos "felices". Sin embargo, la cantidad, al igual que con nosotras las personas, es la que determinará si el perro sufre problemas de salud después de ingerir estos líquidos.





Primero que nada, es importante que sepas que su organismo no es igual al de nosotros, por lo que su afectación dependerá de la salud y el peso del perro.

Otro factor a considerar es que hay un ingrediente en estas bebidas que puede resultar letal para tu mejor amigo de cuatro patas: el Xylitol, que es un edulcorante artificial que resulta altamente peligroso para tu lomito.

¿Puedo emborrachar a mi perro?

De poder, puedes, pero no es tan probable porque las mascotas no se sienten atraídas por estos productos.

"No vemos mucho de esto en la medicina veterinaria porque el alcohol tiende a ser desagradable para la mayoría de los animales. No buscan esto regularmente, y la mayoría de los propietarios no alimentan deliberadamente a sus animales con alcohol", explica el Doctor y profesor asistente en el departamento de ciencias clínicas veterinarias de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Minnesota, Steven Friedenberg.

Algunos de los efectos del alcohol en los perros son los siguientes:

+ Depresión o letargo

+ Incoordinación

+ Babeo excesivo

+ Vómitos

+ Diarrea

+ Debilidad

+ Colapso

+ Frecuencia respiratoria disminuída

+ Hipoglucemia

+ Hipotensión

+ Hipotermia





"Un perro pesa mucho menos y no está acostumbrado a consumir alcohol. Por lo tanto, los procesos que descomponen el alcohol no están regulados en un perro de la misma manera que una persona que consume alcohol de vez en cuando", detalla la Dra. Christine Rutter, profesora asistente clínica en el departamento de ciencias clínicas de pequeños animales en el Colegio de Medicina Veterinaria y Ciencias Biomédicas de la Universidad Texas A&M.

La American Kennel Club señala que "La cantidad de etanol necesaria para causar intoxicación varía según su concentración en la sustancia ingerida. La dosis letal oral publicada en perros es de 5,5 a 7,9 g / kg de etanol al 100%. Un mililitro de etanol es igual a 0.789 g" y sería bueno que lo tomes en cuenta antes de realizarlo con tu perro.

Puede ser gracioso verlo caminando de manera extraña y tirado en el piso con un vasito de cerveza, pero la vida de tu mascota podría terminarse por el "chistecito" realizado en la fiesta.

Él no jugaría con tu vida, tú no juegues con la suya.





